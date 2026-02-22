¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión

Malas noticias para el arbitraje de la Liga MX; Fernando “Kurro” Hernández sufrió una lesión de manera repentina previo al duelo entre el Atlas y Atlético San Luis, partido que tenía asignado para dirigir como central en la Jornada 7.

De acuerdo con David Medrano el silbante sufrió un desgarre, aunque no revela el tiempo estimado que estará en recuperación, se resalta que serán algunas las que estará fuera de actividad. Mientras tanto, para el juego de los Rojinegros Daniel Quintero Huitrón tuvo que suplir al colegiado.

Fernando ‘Kurro’ Hernández | IMAGO7

La noticia levantó revuelo entre los analistas

El periodista de TV Azteca resaltó la noticia: “LESIONADO. El Curro Hernández se desgarró en un entrenamiento y queda fuera de circulación, por lo tanto la Comisión designará un nuevo silbante para el Atlas vs San Luis”.

"¡LESIONADO! Fernando "Kurro" Hernández sufrió un desgarre y estará fuera de actividad en cancha durante algunas semanas. Iba a estar a cargo del Atlas vs San Luis, donde ahora el árbitro será Daniel Quintero Huitrón", resaltó Guzmán Gasso.

Fernando Hernández l IMAGO7

Por su parte, El Cantante Guerrero también mostró sus buenos deseos en redes sociales: “Se lesiona el árbitro Fernando Hernandez justo ahora que parecía recuperar el nivel arbitral. Iba al Atlas FC vs Atleti de San Luis. Le deseo se recupere pronto para que vuelva a realizar lo que le apasiona. La cancha te espera Fer”.

¿Cómo quedó el Atlas vs San Luis?

Atlas vino de atrás y le propinó una voltereta de 3-2 al Atlético de San Luis, el conjunto de Diego Cocca tuvo un inicio para el olvido después de que tuvieron un comienzo titubeante en donde Daniel Quintero Huitrón tuvo un buen desempeño.

Sin embargo, los Rojinegros de la mano de Diego González, Eduardo Aguirre y del debutante Agustín Rodríguez tuvieron un gran regreso y se quedaron con el triunfo para mantener la buena racha en casa y seguir en la parte alta de la tabla general.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7