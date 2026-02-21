Necaxa vs Toluca: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 7 de la Liga MX?

El Necaxa se enfrentará al Toluca en un interesante duelo correspondiente a la Liga MX, temporada 2025/2026. El encuentro está programado para el 22 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Victoria. Este partido enfrenta a dos equipos con diferentes objetivos en el torneo, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes, mientras que los visitantes intentarán mantener su buena racha en el campeonato.

El Toluca llega a este encuentro ocupando la quinta posición de la tabla con 12 puntos tras seis partidos disputados, mostrando un sólido rendimiento defensivo con apenas 2 goles recibidos, lo que los posiciona como una de las mejores defensas del torneo. Por su parte, Necaxa se encuentra en el décimo lugar con 9 unidades, también tras seis jornadas, pero con una diferencia de goles negativa tras haber anotado 9 tantos y recibido 8. La victoria es crucial para los locales si quieren acercarse a los puestos de clasificación directa, mientras que los Diablos Rojos podrían escalar posiciones y acercarse a los primeros lugares con un triunfo a domicilio.

Necaxa goleó 4-1 a San Luis | IMAGO7

Necaxa llega con un rendimiento irregular, habiendo conseguido dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Rayos vienen de ganar sus dos partidos más recientes: vencieron como visitantes a FC Juárez (1:2) el 15 de febrero y golearon en casa al Atlético de San Luis (4:1) el 7 de febrero. Sin embargo, antes sufrieron tres derrotas consecutivas ante América (2:0) el 31 de enero, Atlas (0:1) el 17 de enero y Monterrey (0:2) el 14 de enero. Por su parte, Toluca muestra un invicto de cinco partidos con dos victorias y tres empates. Los Diablos Rojos derrotaron a Tijuana (1:0) el 14 de febrero, empataron con Cruz Azul (1:1) el 7 de febrero, igualaron sin goles ante Puebla el 31 de enero y Tigres el 18 de enero, y vencieron a Santos Laguna (3:1) el 15 de enero. Estos resultados explican la diferencia de cinco puntos entre ambos equipos en la tabla.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Toluca, que ha dominado los últimos cinco enfrentamientos con tres victorias y dos empates. En su encuentro más reciente, disputado el 13 de julio de 2025 por la Liga MX, los Diablos Rojos se impusieron por 3:1 como locales. Anteriormente, el 8 de marzo de 2025, Toluca goleó a Necaxa por 5:2, también en su estadio. El último enfrentamiento en el Estadio Victoria, el 28 de octubre de 2024, terminó con victoria visitante por 1:3. Los dos duelos anteriores finalizaron en empate: 3:3 en Aguascalientes el 10 de febrero de 2024 y 0:0 en Toluca el 2 de julio de 2023. Este dominio de los Diablos Rojos en el historial reciente representa un desafío adicional para los Rayos.

Danny Leyva se ha convertido en la figura más destacada del Necaxa en esta temporada. El mediocampista ha mostrado un gran desempeño en la recuperación de balones y distribución del juego, siendo fundamental en la transición ofensiva del equipo. Su capacidad para conectar con los delanteros ha sido clave en los recientes triunfos de los Rayos, especialmente en la goleada ante Atlético de San Luis donde su participación fue determinante. Por parte del Toluca, Alexis Vega continúa siendo el referente ofensivo del equipo. El atacante ha demostrado su calidad no solo como goleador sino también como generador de juego. Su experiencia en partidos importantes y su historial positivo frente a Necaxa lo convierten en una amenaza constante para la defensa local. La solidez defensiva de Toluca en el torneo tiene mucho que ver con la capacidad de Vega para mantener el balón en campo rival.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER TOLUCA VS NECAXA?