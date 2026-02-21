¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América

La máxima goleadora histórica del América, Kiana Palacios le dijo adiós a la institución, luego de confirmarse su salida con un destino que apunta a ser el futbol de Estados Unidos con Utah Royals.

La delantera salió al entrenamiento del América previo al duelo ante Chivas. En la sesión, la afición aprovechó para entregarse y cantarle, como un gesto de agradecimiento por lo hecho durante su etapa en la institución.

El director deportivo del América Femenil, Luis Fuentes preparó unas palabras para despedirse de Palacios y agradecerle por su tiempo en la institución. Frente a los aficionados que acudieron a Coapa, el momento fue marcado como uno de los más emotivos en la despedida de la delantera.

“Desde tu llegada a la institución en 2021, has sido ejemplo de dedicación, talento y esfuerzo, a ello le sumaste tu gran capacidad para convertirte en capitana de las Águilas. Asimismo, te convertiste en nuestra máxima goleadora. Gracias por cada gota de sudor derramada, por cada gol anotado, por todos los momentos de gloria que nos hiciste vivir. Gracias por ser grande de corazón”, dijo Fuentes en la despedida de Kiana Palacios.

¿Qué dijo Kiana Palacios para despedirse del América?

La delantera también tuvo oportunidad de tomar el micrófono y dirigirse a la afición azulcrema, a la cual catalogó como la más grande. Con una evidente emotividad por dejar un lugar en donde hizo historia, Palacios también agradeció a sus compañeras.

“Muchas gracias por estar aquí y compartir este momento conmigo. Voy a extrañar mucho a esta afición, es la más grande y los voy a sentir adentro de la cancha. A mis compañeras, gracias por todo y las voy a extrañar dentro y fuera de la cancha, ojalá un día el futbol nos traiga de regreso. Los quiero mucho y gracias”, fue el mensaje de Palacios para decirle adiós al América.

Nueva era en América sin Kiana Palacios

Con 90 goles anotados con la camiseta de las Águilas, Kiana Palacios deja un legado imborrable en la historia del club. A pesar de todavía no hacerse oficial su destino, reportes indican que Utah Royals será la nueva casa de la delantera.

Palacios deja al América en la previa del Clásico Nacional, pues las Águilas emprenderán el viaje a Guadalajara para enfrentar a Chivas este domingo. Comienza una nueva era para el conjunto azulcrema, ahora sin su máxima goleadora histórica.