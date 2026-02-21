Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego

La rivalidad entre Ángel de Oro y Johnny Consejo dará un paso definitivo cuando ambos luchadores se midan en una lucha de cabellera contra cabellera, una de las estipulaciones más importantes dentro de la lucha libre.

Ángel de Oro en busca de defender el prestigio de la Dinastía Chávez

Su primer enfrentamiento tuvo lugar en la Catedral de la lucha libre mexicana el 20 de febrero. En esa ocasión, Johnny Consejo se hizo con el triunfo sobre el mexicano con una artimaña sucia. Por lo que el miembro de la Dinastía Chávez exigió una revancha.

La revancha se hizo oficial: mismo recinto, mismos luchadores, pero con un pequeño cambio… Johnny lanzó un desafío de cabellera contra cabellera.

Ángel de Oro vs. Johnny Consejo l @cmll_mx

Un combate lleno de tradición y orgullo en la lucha libre mexicana

En la lucha libre mexicana, los combates de apuesta representan el punto más alto del orgullo luchístico. Apostar la cabellera no solo implica una derrota deportiva, sino también una humillación pública y un golpe directo a la imagen del luchador.

Históricamente, estos enfrentamientos suelen marcar carreras: pueden consolidar figuras o convertirse en derrotas difíciles de olvidar. Por eso, cuando dos rivales aceptan este tipo de combate, el resultado trasciende el ring y queda grabado en la memoria del público.

En la función del viernes espectacular del 27 de febrero, veremos a dos gladiadores combatir no solo por una lucha: Ángel de Oro en defensa de su Dinastía con su gente en la Arena México; Johnny Consejo querrá hacerse con la victoria para llevarse uno de los mayores logros en su carrera.