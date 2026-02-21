Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona

Osasuna ganó el partido en los últimos minutos | AP
Mauricio Díaz Valdivia 13:39 - 21 febrero 2026
Los Merengues llegarán con un golpe anímico en contra a la Vuelta ante Benfica después de perder en la Jornada 25 de LaLiga

No fue la mejor semana del Real Madrid; a pesar de haberle ganado al Benfica en Champions League, este fin de semana han perdido como visitantes en contra de Osasuna, que ahora ha puesto en peligro el liderato merengue.

El gol de la victoria llegó al minuto 90, el cual también se tuvo que revisar; sin embargo, todo fue convalidado para que el festejo efusivo se hiciera presente en Pamplona.

Vinícius Jr. anotó un gol, pero no fue suficiente para la causa merengue | AP

¿Y ahora?

Tratando de dejar atrás toda la polémica que generó el partido ante Benfica, Real Madrid quería ganar como visitantes para mantenerse como el primer lugar de LaLiga, algo que se le complica si es que Barcelona gana su compromiso ante Levante este domingo.

El juego fue bastante cerrado, pero comenzó a dar 'señales de vida' rumbo al final de la primera mitad, cuando el árbitro amonestó a Ante Budimir por simular una falta dentro del área para que se le marcara un penal a favor; sin embargo, el VAR lo llamó para revisar la jugada, ya que en realidad sí existió y se tuvo que cobrar la pena máxima.

Budimir festejando el primer gol del juego| AP

El encargado fue el mismo Budimir, quien con un disparo de pierna izquierda engañó a Thibaut Courtois para poner al frente a los locales, desatando la locura rojilla en las gradas.

Dura derrota en liga para el líder

Con los cambios que hizo el Madrid en el entretiempo, parecía que la situación sería diferente para ellos, pero por el contrario, todo se complicó, no sin antes empatar el compromiso por conducto del protagonista de la polémica de la semana: Vini Jr. tras una extraordinaria jugada de Federico Valverde.

Todo se derrumbó para los Merengues al final, literalmente, pues en el minuto 90, Raúl García se inventó un recorte en el área para definir al segundo poste y darle la ventaja de nueva cuenta a los de Pamplona, misma que fue frenada por un momento, porque en principio habían marcado fuera de lugar, pero de manera inmediata hicieron válido que el gol contaba y Osasuna ha sacado los tres puntos.

Con este resultado, Real Madrid tiene que esperar al resultado de Barca para saber si seguirán como líderes una semana más; mientras que Los Rojillos se quedan a mitad de tabla en noveno puesto.

