VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida

La cantante y actriz Ninel Conde protagonizó uno de los momentos más comentados del Carnaval de Mérida, luego de que aparentemente recibiera una descarga eléctrica mientras desfilaba sobre un carro alegórico.

El incidente ocurrió frente a cientos de asistentes y quedó grabado en video. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios reaccionaron entre sorpresa, preocupación y memes.

Un cable de luz tocó la cabeza de Ninel Conde cuando iba en pleno carnaval de Mérida / Especial

En los clips virales se observa a la artista saludando al público cuando, de pronto, un cable que colgaba en la calle aparentemente tocó su cabeza, provocando una reacción inmediata. Aunque el momento fue impactante, la también conocida como “El Bombón Asesino” logró mantenerse de pie y continuar con el recorrido.

¿Qué le pasó a Ninel Conde en el Carnaval de Mérida?

El momento ocurrió durante uno de los desfiles principales del carnaval. Ninel Conde iba arriba del carro alegórico cuando se produjo el contacto con el cable.

La cantante no se esperaba esa sorpresa mientras el público la observaba / Especial

Más tarde, la propia artista compartió el video y se tomó el incidente con humor. Incluso escribió que terminó siendo “la más electrificada”, dejando claro que, pese al susto, todo quedó en una anécdota.

La cantante continuó participando en el evento y aseguró en comentarios posteriores que se encontraba bien y que no sufrió consecuencias graves.

No fue el único percance de la noche

La descarga eléctrica no fue el único inconveniente que enfrentó durante el desfile. Antes de ese momento, la correa de uno de sus zapatos de tacón se rompió mientras saludaba al público.

Al final, El Bombón Asesino no sufrió consecuencias y continúo bailando para terminar su recorrido / Especial

Lejos de detener el show, Ninel optó por quitarse los tacones y seguir disfrutando del recorrido con los asistentes. Su actitud relajada fue destacada por usuarios en redes, quienes aplaudieron que se tomara ambos incidentes con humor y profesionalismo.