Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”
El defensor de Chivas, Diego Campillo dejó claro que el buen momento del equipo no debe generar exceso de confianza. A pesar del arranque perfecto en el torneo y la racha positiva que arrastran desde la recta final del campeonato pasado, el mensaje dentro del plantel es contundente: aún no se ha conseguido nada.
“Pues yo creo que lo tenemos muy claro: no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa, ahí sí vamos a festejar. Pero sabemos que estos son síntomas de que están cambiando las cosas, de que se están haciendo diferentes, porque no es casualidad que de los últimos partidos de temporada regular, de los ocho del torneo pasado ganamos siete, y en este llevamos seis de seis, no es casualidad, no es que haya llegado un golpe de suerte y de repente ganaste tantos partidos”, señaló.
RUMBO AL CAMPEONATO
El zaguero señaló que el paso perfecto con seis victorias en seis encuentros, es una señal de que el grupo está haciendo las cosas bien y de que el camino elegido es el correcto rumbo al objetivo principal: el campeonato.
“Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y eso te va a llevar al campeonato. Todavía no podemos festejar y lo tenemos claro; no creemos que con seis triunfos ya estamos del otro lado o para relajarnos, claro que no, y lo sabe el grupo, lo sabe Gaby, lo sabemos todos. Es simplemente ver que estamos haciendo bien las cosas y eso nos motiva a seguir por el mismo camino”,
PARTIDO BRAVO PARA CHIVAS
De cara al siguiente compromiso, Campillo reiteró que cada encuentro se asume como una final. Reconoció que el torneo pasado dejaron escapar puntos importantes que les impidieron terminar más arriba en la tabla, por lo que ahora son conscientes de que cualquier empate o derrota puede pesar al cierre de la fase regular.
“Como lo dije la semana pasada, sabemos que es otro partido bravo. Tomamos todos los partidos como si fueran una final, porque al final eso son. El torneo pasado nos faltaron puntos para estar más arriba en la tabla. En este lo empezamos muy bien y sabemos que cualquier punto que se nos escape, cualquier empate, es perder unidades y se va a ver al final en la tabla”, concluyó.