Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”

“Pues yo creo que lo tenemos muy claro: no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa, ahí sí vamos a festejar. Pero sabemos que estos son síntomas de que están cambiando las cosas, de que se están haciendo diferentes, porque no es casualidad que de los últimos partidos de temporada regular, de los ocho del torneo pasado ganamos siete, y en este llevamos seis de seis, no es casualidad, no es que haya llegado un golpe de suerte y de repente ganaste tantos partidos”, señaló.