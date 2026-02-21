Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”

Diego Campillo | IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 11:27 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El central del Guadalajara pide mesura pese al paso perfecto del Rebaño este Clausura 2026

El defensor de Chivas, Diego Campillo dejó claro que el buen momento del equipo no debe generar exceso de confianza. A pesar del arranque perfecto en el torneo y la racha positiva que arrastran desde la recta final del campeonato pasado, el mensaje dentro del plantel es contundente: aún no se ha conseguido nada.

Diego Campillo | MEXSPORT

“Pues yo creo que lo tenemos muy claro: no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa, ahí sí vamos a festejar. Pero sabemos que estos son síntomas de que están cambiando las cosas, de que se están haciendo diferentes, porque no es casualidad que de los últimos partidos de temporada regular, de los ocho del torneo pasado ganamos siete, y en este llevamos seis de seis, no es casualidad, no es que haya llegado un golpe de suerte y de repente ganaste tantos partidos”, señaló.

RUMBO AL CAMPEONATO

El zaguero señaló que el paso perfecto con seis victorias en seis encuentros, es una señal de que el grupo está haciendo las cosas bien y de que el camino elegido es el correcto rumbo al objetivo principal: el campeonato.

Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7
Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7

“Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y eso te va a llevar al campeonato. Todavía no podemos festejar y lo tenemos claro; no creemos que con seis triunfos ya estamos del otro lado o para relajarnos, claro que no, y lo sabe el grupo, lo sabe Gaby, lo sabemos todos. Es simplemente ver que estamos haciendo bien las cosas y eso nos motiva a seguir por el mismo camino”,

PARTIDO BRAVO PARA CHIVAS

De cara al siguiente compromiso, Campillo reiteró que cada encuentro se asume como una final. Reconoció que el torneo pasado dejaron escapar puntos importantes que les impidieron terminar más arriba en la tabla, por lo que ahora son conscientes de que cualquier empate o derrota puede pesar al cierre de la fase regular.

“Como lo dije la semana pasada, sabemos que es otro partido bravo. Tomamos todos los partidos como si fueran una final, porque al final eso son. El torneo pasado nos faltaron puntos para estar más arriba en la tabla. En este lo empezamos muy bien y sabemos que cualquier punto que se nos escape, cualquier empate, es perder unidades y se va a ver al final en la tabla”, concluyó.
Últimos videos
Lo Último
14:04 Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
13:54 Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
13:46 ¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
13:39 ¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
13:25 Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
12:47 VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
12:37 Diego Campillo prevé un partido complicado ante Cruz Azul por las condiciones del Estadio Cuauhtémoc
12:22 Rayados hace oficial la renovación de Luis Cárdenas rumbo a 2028
12:11 Betis y Fidalgo no pasan del empate ante el Rayo Vallecano
11:52 SICT mete turbo en Guanajuato: supervisan tren de pavimentación en la Salvatierra-Celaya
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Se va tras entregar título! América anuncia inesperada baja
2
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Chivas de la J7 del Clausura 2026?
3
Contra Muere Willie Colón, uno de los grandes de la salsa: ¿De qué falleció el músico?
4
Empelotados ¿Álvaro Morales a TUDN? "El Brujo" revela ofertas 'irresistibles' de Televisa
5
Futbol ¿Se sube al Mundial? El guiño del Gato Ortiz a la Copa del Mundo
6
Futbol Nacional Diego Campillo: “No hemos ganado nada, cuando levantemos la copa ahí vamos a festejar”
Te recomendamos
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Lucha
21/02/2026
Duelo de orgullo y tradición: Ángel de Oro vs. Johnny Consejo, apuesta de cabellera en juego
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
Contra
21/02/2026
Dra. Famina: doctora altruista, pianista y ahora telonera de Raúl Di Blasio
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
Futbol Nacional
21/02/2026
¡Adiós, leyenda! Así fue la despedida de Kiana Palacios del América
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Futbol
21/02/2026
¡Osasuna nunca se rinde! Los Rojillos vencieron a Real Madrid en Pamplona
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
Futbol
21/02/2026
Caso Prestianni-Vinícius: FIFA anuncia nuevas reglas anti racismo
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida
Contra
21/02/2026
VIDEO: Ninel Conde sufre descarga eléctrica en el Carnaval de Mérida