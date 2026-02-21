FEYENOORD está buscando a la HORMIGA GONZÁLEZ por este motivo

El goleador del Rebaño ha llamado la atención en Europa y el equipo neerlandés es uno de los interesados El delantero mexicano de Chivas, Armando González, atraviesa el mejor momento de su carrera y su explosión goleadora no ha pasado desapercibida fuera del país. A sus 23 años, el atacante rojiblanco se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Liga MX, combinando contundencia en el área y movilidad que hoy lo colocan bajo la lupa del futbol europeo.