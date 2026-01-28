¡Pronto llega Fans United a RÉCORD! Vive el deporte como nunca antes: juega, predice y gana

FANS UNITED: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN MÉXICO

RÉCORD ofrece ahora un parteaguas en la industria deportiva en México: Fans United, una plataforma interactiva, de gamification y engagement para los aficionados del deporte, que te pondrá a prueba con pronósticos y juegos que retarán tu conocimiento e instinto, y que te hará ganar premios espectaculares y extraordinarios.

Además, tendrás herramientas interactivas y entretenidas para ir más allá del partido, con las que podrás explorar una gama de opciones de análisis y cobertura de eventos deportivos en vivo, una experiencia atractiva que elevará tu nivel de participación.

Con Fans United, los lectores de RÉCORD se convertirán en protagonistas del deporte. Desde su lanzamiento, estará disponible en nuestro sitio web con juegos como Top X, donde podrás predecir los resultados de los partidos clave de cada jornada, y Match Quiz, una dinámica en la que pondrás a prueba tu intuición y capacidad de anticipar lo que ocurrirá durante los partidos, minuto a minuto.

Además, pronto se integrará el Quiz Clásico, una experiencia que ha demostrado ser todo un éxito en medios deportivos internacionales, donde miles de usuarios participan en trivias temáticas, compiten entre sí y comparten sus resultados. En países como Portugal, Bulgaria y Eslovaquia, esta modalidad ha generado un fuerte sentido de comunidad y fidelidad entre los lectores, quienes regresan cada semana en busca de nuevos desafíos y premios.

RÉCORD traerá esta fórmula al contexto mexicano, con dinámicas diseñadas especialmente para los fans del futbol nacional, las Ligas más importantes del mundo y las grandes competencias internacionales. Todo esto, dentro de una experiencia completamente integrada a la navegación del sitio, para que puedas jugar mientras lees tus noticias favoritas.

Fans United será mucho más que una sección de juegos. Será un punto de encuentro para los verdaderos aficionados, donde cada jornada contará y tu voz tendrá peso. Compite, gana insignias, escala en los rankings semanales, demuestra cuánto sabes y celebra tus logros junto a miles de lectores como tú.

Prepárate, porque en RÉCORD no solo vamos a contarte lo que pasa en el mundo del deporte… te vamos a invitar a ser parte de él.

Muy pronto, Fans United estará en línea.