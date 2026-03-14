Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"

La Fórmula 1 llegó a su segunda parada en el calendario de la Temporada 2026, sin embargo, las críticas hacia los monoplazas y la nueva reglamentación continúan. Uno de los más renuentes ha sido Max Verstappen, quien ha criticado todo en cualquier oportunidad.

De cara al Gran Premio de China, 'El León Neerlandés' fue irónico con respecto a su nuevo monoplaza y su preparación. El piloto de Red Bull comentó que encontró una manera de practicar, de una manera más barata y divertida.

He encontrado una solución más barata. Cambié mi simulador por una Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los champiñones, pero las conchas azules, no tanto", comentó 'Mad-Max'.

Max Verstappen a bordo del RB22 en el GP de Australia | AP

Feliz pese a no disfrutar

Pese a que la temporada no comenzó de la mejor manera para Verstappen, pues chocó en la clasificación del Gran Premio de Australia y quedó fuera del top 5, el piloto de los de Milton Keynes confirmó que ha estado feliz, aunque no disfruta manejando su auto.

"Estoy combinando cosas y también estoy haciendo otras cosas que son muy divertidas. Es un poco contradictorio, porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también con el departamento de motores", comentó Max.

Max Verstappen, en su monoplaza | AP

¿Cuáles fueron los cambios de la Fórmula 1 en su reglamento y autos?

La Temporada 2026 de Fórmula 1 marcó el inicio de un nuevo reglamento técnico que transformó tanto los autos como las unidades de potencia. Uno de los cambios más importantes fue en los motores, que continúan siendo V6 turbo híbridos de 1.6 litros, pero ahora con una distribución de potencia cercana al 50 por ciento del motor de combustión y 50 por ciento del sistema eléctrico. Además, se eliminó el sistema MGU-H para simplificar la tecnología y reducir costos, mientras que el MGU-K ganó mayor protagonismo al recuperar más energía en las frenadas. También se introdujo el uso de combustible 100 por ciento sostenible, como parte del objetivo de la categoría de reducir su impacto ambiental.

En cuanto a los monoplazas, la FIA rediseñó los autos para hacerlos más ligeros, compactos y eficientes, lo que busca mejorar el espectáculo en pista y facilitar los adelantamientos. Los coches son más estrechos y con menor peso mínimo, además de incorporar aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, que permite modificar su configuración entre curvas y rectas. Con este cambio también desapareció el DRS, siendo reemplazado por nuevos sistemas de gestión de energía y modos de potencia que ayudan a los pilotos a atacar o defender posición durante las carreras.