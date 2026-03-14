Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"

El Gran Premio de China es la segunda parada en el calendario de la Categoría Reina; sigue a Checo Pérez y todos los pilotos de la Fórmula 1
Emiliano Arias Pacheco 19:04 - 13 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto de Red Bull ha sido de los más críticos contra el nuevo reglamento de la Categoría Reina que se implementó este año

La Fórmula 1 llegó a su segunda parada en el calendario de la Temporada 2026, sin embargo, las críticas hacia los monoplazas y la nueva reglamentación continúan. Uno de los más renuentes ha sido Max Verstappen, quien ha criticado todo en cualquier oportunidad.

De cara al Gran Premio de China, 'El León Neerlandés' fue irónico con respecto a su nuevo monoplaza y su preparación. El piloto de Red Bull comentó que encontró una manera de practicar, de una manera más barata y divertida.

He encontrado una solución más barata. Cambié mi simulador por una Nintendo Switch con el Mario Kart. Se me dan bien los champiñones, pero las conchas azules, no tanto", comentó 'Mad-Max'.
Max Verstappen a bordo del RB22 en el GP de Australia | AP

Feliz pese a no disfrutar

Pese a que la temporada no comenzó de la mejor manera para Verstappen, pues chocó en la clasificación del Gran Premio de Australia y quedó fuera del top 5, el piloto de los de Milton Keynes confirmó que ha estado feliz, aunque no disfruta manejando su auto.

"Estoy combinando cosas y también estoy haciendo otras cosas que son muy divertidas. Es un poco contradictorio, porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también con el departamento de motores", comentó Max.

Max Verstappen, en su monoplaza | AP

¿Cuáles fueron los cambios de la Fórmula 1 en su reglamento y autos?

La Temporada 2026 de Fórmula 1 marcó el inicio de un nuevo reglamento técnico que transformó tanto los autos como las unidades de potencia. Uno de los cambios más importantes fue en los motores, que continúan siendo V6 turbo híbridos de 1.6 litros, pero ahora con una distribución de potencia cercana al 50 por ciento del motor de combustión y 50 por ciento del sistema eléctrico. Además, se eliminó el sistema MGU-H para simplificar la tecnología y reducir costos, mientras que el MGU-K ganó mayor protagonismo al recuperar más energía en las frenadas. También se introdujo el uso de combustible 100 por ciento sostenible, como parte del objetivo de la categoría de reducir su impacto ambiental.

En cuanto a los monoplazas, la FIA rediseñó los autos para hacerlos más ligeros, compactos y eficientes, lo que busca mejorar el espectáculo en pista y facilitar los adelantamientos. Los coches son más estrechos y con menor peso mínimo, además de incorporar aerodinámica activa en los alerones delantero y trasero, que permite modificar su configuración entre curvas y rectas. Con este cambio también desapareció el DRS, siendo reemplazado por nuevos sistemas de gestión de energía y modos de potencia que ayudan a los pilotos a atacar o defender posición durante las carreras.

Isack Hadjar en las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2025 | AP
Isack Hadjar en las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2025 | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Fórmula 1
Últimos videos
Lo Último
19:48 ¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
19:45 ¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo en CDMX y Edomex?
19:25 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
19:24 ¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
19:15 LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28?
19:11 Drew McIntyre “renuncia” a SmackDown tras encarar a Nick Aldis
19:04 Max Verstappen estalla contra la Fórmula 1: "cambie mi simulador por Mario Kart"
18:57 Ingreso al Estadio Akron cambia logística de acceso para mejorar la movilidad
18:35 Eva Cedeño y Mario Morán protagonizan “Sabor a ti”, telenovela que ya inició rodaje
18:30 Brasil es la primera selección con uniforme de Jordan en un Mundial
Tendencia
1
Futbol El mensaje de Luis Ángel Malagón tras ser dado de alta luego de su operación: "Todo a su tiempo"
2
Futbol Gato Ortiz se lanza contra sus detractores tras recibir Gafete FIFA 2026: ‘Que sigan ladrando los perros’
3
Futbol América golpeado por las lesiones: 'Pato' Salas promete luchar por títulos para dedicarlos a Malagón y Dávila
4
Futbol Investigación por apuestas sacude al Atlético Morelia; habría jugadores vinculados a presunto amaño de partidos
5
Contra ¿Te negaron la visa americana? Así puedes pedir el “perdón consular” y volver a intentarlo en 2026
6
Futbol Paulinho apunta a la convocatoria de Portugal para el amistoso contra México
Te recomendamos
¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
Futbol
13/03/2026
¡De Qatar a la cancha! Tripleta arbitral de César Ramos Palazuelos pitarán el Toluca vs Atlas
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo en CDMX y Edomex?
Contra
13/03/2026
¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 14 de marzo en CDMX y Edomex?
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
Futbol
13/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs Santos de la J11 del Clausura 2026?
¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
Contra
13/03/2026
¿Belinda le pidió guardar silencio? El supuesto contrato de confidencialidad con José Ángel Bichir que volvió a dar de qué hablar
LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28?
Futbol
13/03/2026
LaLiga: ¿cuándo y dónde ver Real Madrid vs Elche Jornada 28?
Drew McIntyre “renuncia” a SmackDown tras encarar a Nick Aldis
Lucha
13/03/2026
Drew McIntyre “renuncia” a SmackDown tras encarar a Nick Aldis