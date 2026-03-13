Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último

Ana Patricia Spíndola Andrade
13 marzo 2026
El británico nuevamente lideró una sesión, mientra que el mexicano y Cadillac todavía tienen problemas

Comenzó la actividad del Gran Premio de China en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y Mercedes se ilusiona con otra victoria, al liderar las Prácticas Libres con George Russell. En cambio, Cadillac todavía tiene problemas y Sergio 'Checo' Pérez quedó último en la sesión.

El piloto británico viene de ganar en el Gran Premio de Australia, por delante de Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris. El piloto italiano y el de McLaren también repitieron en el segundo y tercer puesto en los entrenamientos en el Circuito Internacional de Shanghái.

George Russell en las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2026 | AP
George Russell en las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2026 | AP

Los problemas siguen para Checo Pérez y Cadillac

Para Cadillac terminar el Gran Premio de Australia con Checo fue un logro importante, sobre todo porque Valtteri Bottas abandonó después de 15 vueltas. No obstante, para la carrera de este fin de semana el panorama no es alentador tras lo visto en las Prácticas Libres.

En el caso de Checo, comenzó la sesión con buen ritmo pues incluso se colocó en el puesto 15 en las primeras vueltas. No obstante, poco a poco se rezagó y terminó en el último lugar de la clasificación, a 6.459 minutos de Russell.

Pero más allá de la posición en la que terminó Pérez Mendoza, la principal preocupación es que apenas pudo completar 13 vueltas, pues el equipo siguió trabajando en el monoplaza. Mientras que Bottas también tuvo un rendimiento complicado y terminó en el sitio 19, a 3.316 minutos del líder.

Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP
Mecánicos de Cadillac empujan el auto de Checo Pérez en Shanghái | AP

¿Cuándo continúa la actividad del Gran Premio de China?

La madrugada de este viernes 13 de marzo continúa la actividad en Shanghái con la clasificación sprint, programada de 1:30 a 2:15 horas (tiempo del centro de México). Mientras que por la noche, a las 21:00 horas se disputará la carrera corta.

Por otra parte, la clasificación para la carrera principal está programada de 1:00 a 2:00 horas del sábado 14 de marzo y para el domingo 15, en el mismo horario, se celebrará la carrera. Mercedes puede buscar su segunda victoria, aunque McLaren tratará de sobreponerse.

Antonelli durante las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2026 | AP
Antonelli durante las Prácticas Libres del Gran Premio de China 2026 | AP
