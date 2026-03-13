Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia

Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 22:49 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este jueves comenzó la actividad en el Circuito Internacional de Shanghái, en la segunda fecha de la Temporada 2026

Este jueves comenzó la actividad del Gran Premio de China, segunda parada de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Será el primer fin de semana con formato sprint, por lo que estarán en disputa una importante cantidad de puntos para todas las escuderías.

Será la tercera edición de la carrera desde que el Circuito Internacional de Shanghái regresó al calendario, luego de su ausencia entre 2020 y 2023 por la pandemia de Covid-19. En las dos ediciones anteriores, Max Verstappen y Óscar Piastri fueron los ganadores.

En el caso del neerlandés, en 2024 ganó tanto la carrera corta como la carrera principal. Mientras que el piloto australiano se impuso en 2025 en la carrera principal, aunque la sprint la ganó Lewis Hamilton, en el que fue el único podio en su primer año con Ferrari.

Piastri, Norris y Russell en el podio del Gran Premio de China 2025 | AP
Piastri, Norris y Russell en el podio del Gran Premio de China 2025 | AP

¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de China?

Con seis victorias, Hamilton es el piloto que en más ocasiones se ha impuesto en el Circuito Internacional de Shanghái. Su primera victoria llegó en la Temporada 2008 con McLaren, escudería con la cual también ganó tres años más tarde.

El siete veces campeón de la F1 logró sus cuatro victorias siguientes con Mercedes, las dos primeras de forma consecutiva en 2014 y 2015, tras lo cual lo superó su compañero de equipo, Nico Rosberg. En 2017 y 2019 fue Hamilton quien llevó nuevamente a las Flechas Plateadas a lo más alto del podio en China.

Entre ambas victorias del británico se interpuso Daniel Ricciardo, quien le dio a Red Bull su segunda victoria en China. Sebastian Vettel en 2009 y Verstappen en la ya mencionada campaña 2024 fueron los otros dos triunfos de los Toros Rojos en este escenario.

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

Detrás de Hamilton, los otros dos pilotos con más de una victoria en territorio chino son Fernando Alonso y Rosberg. En el caso del alemán, también ganó en 2012 con Mercedes, mientras que el español ganó en 2005 con Renault y en 2013 con Ferrari.

Todos los ganadores del Gran Premio de China

  • Temporada 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari

  • Temporada 2005 | Fernando Alonso | Renault

  • Temporada 2006 | Michael Schumacher | Ferrari

  • Temporada 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari

  • Temporada 2008 | Lewis Hamilton | McLaren

  • Temporada 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull

  • Temporada 2010 | Jenson Button | McLaren

  • Temporada 2011 | Lewis Hamilton | McLaren

  • Temporada 2012 | Nico Rosberg | Mercedes

  • Temporada 2013 | Fernando Alonso | Ferrari

  • Temporada 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes

  • Temporada 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes

  • Temporada 2016 | Nico Rosberg | Mercedes

  • Temporada 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes

  • Temporada 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull

  • Temporada 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes

  • Temporada 2024 | Max Verstappen | Red Bull

  • Temporada 2025 | Óscar Piastri | McLaren

Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Max Verstappen, Lando Norris y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Últimos videos
Lo Último
00:17 ¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
00:09 Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
23:26 ¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
23:10 Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
22:55 Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
22:49 ¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Fórmula 1
13/03/2026
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Futbol
13/03/2026
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Futbol
12/03/2026
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Contra
12/03/2026
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia