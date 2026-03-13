¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia

Este jueves comenzó la actividad del Gran Premio de China, segunda parada de la Temporada 2026 de la Fórmula 1. Será el primer fin de semana con formato sprint, por lo que estarán en disputa una importante cantidad de puntos para todas las escuderías.

Será la tercera edición de la carrera desde que el Circuito Internacional de Shanghái regresó al calendario, luego de su ausencia entre 2020 y 2023 por la pandemia de Covid-19. En las dos ediciones anteriores, Max Verstappen y Óscar Piastri fueron los ganadores.

En el caso del neerlandés, en 2024 ganó tanto la carrera corta como la carrera principal. Mientras que el piloto australiano se impuso en 2025 en la carrera principal, aunque la sprint la ganó Lewis Hamilton, en el que fue el único podio en su primer año con Ferrari.

Piastri, Norris y Russell en el podio del Gran Premio de China 2025 | AP

¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de China?

Con seis victorias, Hamilton es el piloto que en más ocasiones se ha impuesto en el Circuito Internacional de Shanghái. Su primera victoria llegó en la Temporada 2008 con McLaren, escudería con la cual también ganó tres años más tarde.

El siete veces campeón de la F1 logró sus cuatro victorias siguientes con Mercedes, las dos primeras de forma consecutiva en 2014 y 2015, tras lo cual lo superó su compañero de equipo, Nico Rosberg. En 2017 y 2019 fue Hamilton quien llevó nuevamente a las Flechas Plateadas a lo más alto del podio en China.

Entre ambas victorias del británico se interpuso Daniel Ricciardo, quien le dio a Red Bull su segunda victoria en China. Sebastian Vettel en 2009 y Verstappen en la ya mencionada campaña 2024 fueron los otros dos triunfos de los Toros Rojos en este escenario.

Checo Pérez con Verstappen y Norris en el podio del Gran Premio de China 2024 | RED BULL

Detrás de Hamilton, los otros dos pilotos con más de una victoria en territorio chino son Fernando Alonso y Rosberg. En el caso del alemán, también ganó en 2012 con Mercedes, mientras que el español ganó en 2005 con Renault y en 2013 con Ferrari.

Todos los ganadores del Gran Premio de China

Temporada 2004 | Rubens Barrichello | Ferrari

Temporada 2005 | Fernando Alonso | Renault

Temporada 2006 | Michael Schumacher | Ferrari

Temporada 2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari

Temporada 2008 | Lewis Hamilton | McLaren

Temporada 2009 | Sebastian Vettel | Red Bull

Temporada 2010 | Jenson Button | McLaren

Temporada 2011 | Lewis Hamilton | McLaren

Temporada 2012 | Nico Rosberg | Mercedes

Temporada 2013 | Fernando Alonso | Ferrari

Temporada 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes

Temporada 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes

Temporada 2016 | Nico Rosberg | Mercedes

Temporada 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes

Temporada 2018 | Daniel Ricciardo | Red Bull

Temporada 2019 | Lewis Hamilton | Mercedes

Temporada 2024 | Max Verstappen | Red Bull

Temporada 2025 | Óscar Piastri | McLaren