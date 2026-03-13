Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos

La fase clasificatoria ya es pasado y con esto la Copa Libertadores 2026 se prepara para su Fase de Grupos. Primero se debe llevar a cabo el Sorteo y ahora los equipos participantes ya conocen su ubicación en los bombos.

La competencia iniciará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes de una pausa por el Copa del Mundo 2026. Los Octavos de Final comenzarán hasta el el 11 de agosto.

Para el sorteo, los clubes del bombo 1 serán cabezas de serie. Es importante destacar que dos equipos del mismo país no podrán enfrentarse en la misma zona, a menos que uno de ellos provenga de las fases previas de clasificación, quienes serán ubicados en el bombo 4.

Estos son los clasificados a la Copa Libertadores 2025 | X: @Libertadores

Así quedaron conformados los bombos

Bombo 1

El primer bombo, es decir los mejores clasificados en el ránking de diciembre lo encabezan tres equipos del Brasileirao con el Flamengo, vigente campeón, liderando el bombo. Al Fla se unen el Palmeiras quien fue subcampeón del torneo y el Fluminense.

Además, se destaca la participación de Boca Juniors, uno de los más grandes del futbol sudamericano. El 'Xeneize' regresa a la fase de grupos como cabeza de serie tras finalizar segundo en la tabla anual argentina de 2025.

A estos equipos se unen los uruguayos Peñarol y Nacional así como los cuadros ecuatorianos la Liga de Quito e Independiente del Valle.

Boca Juniors atraviesa una crisis futbolística y directiva| AP

Bombo 2

Libertad en cabeza el bombo 2 como el primer paraguayo que se clasificó, sin embargo, Cerro Porteño se unió poco después. En cuanto a los equipos de argentina estan Estudiantes de La Plata y Lanús quien obtuvo su cupo directo al ganar la Copa Sudamericana.

En el caso de los equipos brasileños está Corinthians que vuelve a la fase de grupos tras ganar la Copa de Brasil y Cruzeiro que regresa a la Libertadores tras siete años de ausencia.

También están Bolívar de Bolivia y Universitario peruano.

Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP

Bombo 3

En este tercer bombo se ubican el Junior e Independiente Santa Fe ambos de colombia que para esta edición sólo contará con cuatro representantes. Mientras que Rosario Central llega como uno de los seis argentinos en el torneo.

La Universidad Católica y Coquimbo Unido son los representantes chilenos en este bombo, mientras Always Ready viene de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela. Finalmente está, Cusco FC de Perú.

Rosario Central es líder | X

Bombo 4

Universidad Central de Venezuela fue uno de los primeros en clasificarse para la edición 2026 al ganar el Torneo Apertura. Barcelona de Guayaquil dio el gran golpe en la última fase previa al eliminar a Botafogo, el campeón de la edición 2024 y accedió a la Fase de Grupos.

Platense e Independiente Rivadavia son los últimos argentinos que consiguieron sus lugares en el torneo internacional mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima accediron para representar a colombia, con el equipo de Medellín siendo el último en clasificar.

Mirassol de Brasil será uno de los debutantes brasileños después de una campaña destacada en el torneo local, donde alcanzó el cuarto puesto. Finalmente está el Sporting Cristal uno de los tres clubes peruanos que estarán en la Fase de Grupos de la Libertadores.

Todo listo para el arranque de libertadores | X @Libertadores