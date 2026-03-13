Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos

Copa Libertadores | @ Libertadores
Rafael Trujillo 23:10 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras la Fase de clasificatoria, el sorteo de la Fase de Grupos ya puede iniciar

La fase clasificatoria ya es pasado y con esto la Copa Libertadores 2026 se prepara para su Fase de Grupos. Primero se debe llevar a cabo el Sorteo y ahora los equipos participantes ya conocen su ubicación en los bombos.

La competencia iniciará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, antes de una pausa por el Copa del Mundo 2026. Los Octavos de Final comenzarán hasta el el 11 de agosto.

Para el sorteo, los clubes del bombo 1 serán cabezas de serie. Es importante destacar que dos equipos del mismo país no podrán enfrentarse en la misma zona, a menos que uno de ellos provenga de las fases previas de clasificación, quienes serán ubicados en el bombo 4.

Estos son los clasificados a la Copa Libertadores 2025 | X: @Libertadores

Así quedaron conformados los bombos

Bombo 1

El primer bombo, es decir los mejores clasificados en el ránking de diciembre lo encabezan tres equipos del Brasileirao con el Flamengo, vigente campeón, liderando el bombo. Al Fla se unen el Palmeiras quien fue subcampeón del torneo y el Fluminense.

Además, se destaca la participación de Boca Juniors, uno de los más grandes del futbol sudamericano. El 'Xeneize' regresa a la fase de grupos como cabeza de serie tras finalizar segundo en la tabla anual argentina de 2025.

A estos equipos se unen los uruguayos Peñarol y Nacional así como los cuadros ecuatorianos la Liga de Quito e Independiente del Valle.

Boca Juniors atraviesa una crisis futbolística y directiva| AP

Bombo 2

Libertad en cabeza el bombo 2 como el primer paraguayo que se clasificó, sin embargo, Cerro Porteño se unió poco después. En cuanto a los equipos de argentina estan Estudiantes de La Plata y Lanús quien obtuvo su cupo directo al ganar la Copa Sudamericana.

En el caso de los equipos brasileños está Corinthians que vuelve a la fase de grupos tras ganar la Copa de Brasil y Cruzeiro que regresa a la Libertadores tras siete años de ausencia.

También están Bolívar de Bolivia y Universitario peruano.

Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP
Lanús superó a Flamengo y se coronó campeón de la Recopa | AP

Bombo 3

En este tercer bombo se ubican el Junior e Independiente Santa Fe ambos de colombia que para esta edición sólo contará con cuatro representantes. Mientras que Rosario Central llega como uno de los seis argentinos en el torneo.

La Universidad Católica y Coquimbo Unido son los representantes chilenos en este bombo, mientras Always Ready viene de Bolivia y Deportivo La Guaira de Venezuela. Finalmente está, Cusco FC de Perú.

Rosario Central es líder | X

Bombo 4

Universidad Central de Venezuela fue uno de los primeros en clasificarse para la edición 2026 al ganar el Torneo Apertura. Barcelona de Guayaquil dio el gran golpe en la última fase previa al eliminar a Botafogo, el campeón de la edición 2024 y accedió a la Fase de Grupos.

Platense e Independiente Rivadavia son los últimos argentinos que consiguieron sus lugares en el torneo internacional mientras que Independiente Medellín y Deportes Tolima accediron para representar a colombia, con el equipo de Medellín siendo el último en clasificar.

Mirassol de Brasil será uno de los debutantes brasileños después de una campaña destacada en el torneo local, donde alcanzó el cuarto puesto. Finalmente está el Sporting Cristal uno de los tres clubes peruanos que estarán en la Fase de Grupos de la Libertadores.

Todo listo para el arranque de libertadores | X @Libertadores

Con esto, el torneo internacional está listo para comenzar. El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo de 2026, junto con el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Últimos videos
Lo Último
00:17 ¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
00:09 Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
23:26 ¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
23:10 Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
22:55 Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
22:49 ¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Fórmula 1
13/03/2026
¿Otra victoria para Mercedes? George Russell dominó las Prácticas Libres en China; Checo Pérez fue último
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Futbol
13/03/2026
Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026
Checo Pérez en el podio del Gran Premio de China de 2024 con Red Bull | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Cómo le fue Checo Pérez la última vez que corrió el GP de China?
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Futbol
12/03/2026
Copa Libertadores 2026: Listos los bombos para el sorteo de Fase de Grupos
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Contra
12/03/2026
Viernes 13: ¿Por qué dicen que es de mala suerte?
Max Verstappen celebra su victoria en el Gran Premio de China 2024 | RED BULL
Fórmula 1
12/03/2026
¿Quiénes han ganado en China? Todos los ganadores del Gran Premio en la historia