Futbol

Partidos de hoy viernes 13 de marzo de 2026

Rafael Trujillo 00:09 - 13 marzo 2026
Arrancan las jornadas en el futbol europeo e internacional, además, continúa la Fórmula 1 con una nueva carrera

Todo listo para la actividad de viernes en el mundo deportivo. Con las ligas europeas así como las mexicanas arrancando una nueva jornada los reflectores voltean a ver el futbol. Sin embargo, también se pondrán en la Fórmula 1 que verá la acción de una nueva carrera.

Futbol internacional

La actividad deportiva arrancará con el futbol europeo, específicamente en España. Laliga verá su primer partido de la Jornada 28 donde se enfrentarán Alavés y Villarreal dos equipos que tiene una realidad muy distinta en la actualidad. El albiazul pela por no descender, mientras que el submarino amarillo pelea por mantenerse en el Top 4.

Alavés vs Villarreal
14:00 hrs
Sky Sports

Real Madrid se enfrentará al Villarreal en LaLiga | AP

Futbol Nacional

Un par de horas más tarde llega el futbol a México donde la Jornada 11 de la Liga MX tendrá actividad con dos partidos que no parecen ser muy atractivos en el papel. Todos los equipos que verán acción este viernes están fuera de zona de liguilla por lo que no pueden permitirse más derrotas. Además, el futbol femenil también tendrá actividad con el partido entre América que busca regresar a la senda de la victoria tras la derrota ante Chivas.

Puebla vs Necaxa
19:00 hrs
FOX · FOX ONE · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7

Juárez vs Monterrey
21:00 hrs
FOX · FOX ONE · TV Azteca Deportes Network · Azteca 7

América vs León (Femenil)
20:00 hrs
ViX · YouTube · Liga MX Femenil FC

Fórmula 1

Este viernes también habrá actividad en el mundo motor con el Gran Premio de China. Tras un fin de semana de dominio de Mercedes la actividad de la Fórmula 1 llega a China con la primera sprint de la temporada.

F1
GP de China (Shanghai)
Sprint 21:00 hrs F1

George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el primer podio de la temporada en el Gran Premio de Australia | AP

Finalmente, la actividad deportiva de este viernes cierra con la NBA. El basquetbol estadounidense empieza a llegar a su último tramo por lo que los equipos buscan afianzarse en los puestos rumbo a los Playoffs. Equipos como los Knicks, Cavaliers, Suns y Mavericks, buscando más victorias.

New York Knicks vs Indiana Pacers
17:30 hrs
NBA League Pass

Phoenix Suns vs Toronto Raptors
17:30 hrs
League Pass

Memphis Grizzlies vs Detroit Pistons
17:30 hrs
NBA League Pass

Cleveland Cavaliers vs Dallas Mavericks
17:30 hrs
League Pass TV Pro · Sky Sports

