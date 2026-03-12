Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"

La incertidumbre sigue y la participación de la Selección de Irán en la Copa del Mundo 2026 sigue en el aire. Aunque este miércoles 11 de marzo el ministro de defensa de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección varonil no viajará a la justa del torneo de la FIFA en verano, oficialmente la Federación iraní no ha confirmado su retiro.

En ese contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó un mensaje recientemente, en el cual consideró que por su "seguridad", no le parece buena idea que el representativo iraní viaje al Mundial 2026. Esto provocó la molestia de los Príncipes de Persia, que respondió al mandatario norteamericano y consideró que su selección debería ser "expulsada".

¿Qué dijo Trump sobre la Selección de Irán?

Desde noviembre del año pasado, el gobierno de Estados Unidos aseguró que la Selección Iraní sería bienvenida para el Mundial 2026, pero advirtió a los aficionados que no darían visas. Y aunque esta semana el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que se reunió con Trump y que todas las selecciones serían bienvenidas, el mandatario contradijo esa postura.

Donald Trump se coloca su medalla del Premio de la Paz de la FIFA junto a Infantino | AP

"La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad", escribió Trump por medio de su cuenta de Truth Social. De momento, fuentes oficiales de la Casa Blanca no han confirmado a qué se refirió el presidente y si están anticipando amenazas contra los jugadores iraníes.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

La respuesta de la Selección de Irán a Trump

Luego de esta publicación, el combinado iraní no tardó en responder por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. En dicho texto, apuntó que si hay un equipo que debe retirarse del Mundial 2026 es Estados Unidos, ya que -como uno de los tres anfitriones- no puede garantizar la seguridad de los participantes.

"La Copa Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo", se lee en el texto de Irán, que de hecho fue el segundo clasificado de la AFC tras Japón.

"Ciertamente, nadie puede expulsar a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser expulsado es aquel que solo ostenta el título de "anfitrión", pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos participantes en este evento", finaliza el comunicado, el cual no ha recibido una respuesta oficial por parte de la FIFA.