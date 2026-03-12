Viacrucis de Iztapalapa 2026: presentan al actor que interpretará a Jesús en la edición 183

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa ya tiene a sus protagonistas para 2026. Autoridades y organizadores presentaron oficialmente al joven que interpretará a Jesús de Nazaret en la edición número 183 del tradicional Viacrucis, uno de los eventos religiosos y culturales más importantes de la Ciudad de México.

¿Quién será Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa 2026?

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C., junto con la alcaldesa Aleida Alvarez Ruiz, presentaron a Arnulfo Eduardo Morales Galicia como el actor que dará vida a Jesús en la representación de 2026.

Durante la presentación, Morales compartió que obtener el papel representa un gran compromiso personal y espiritual. El actor explicó que interpretar a Jesús es para él un “orgullo” y una gran “responsabilidad”, debido al significado que tiene el personaje para millones de creyentes.

Presentan al actor que será Jesús en el Viacrucis de Iztapalapa 2026. / @ALEIDAALAVEZ

¿Quién es Arnulfo Morales, el Jesús del Viacrucis de Iztapalapa 2026?

Arnulfo Eduardo Morales Galicia tiene 25 años, es originario del Barrio de San Lucas, en Iztapalapa, y recientemente concluyó la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM.

De acuerdo con el proceso de selección, el joven logró el papel luego de participar en audiciones y cumplir con los requisitos establecidos por los organizadores, que incluyen evaluaciones físicas y médicas debido a la exigencia del papel.

Arnulfo Eduardo Morales Galicia tiene 25 años, es originario del Barrio de San Lucas. / Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C.

También revelan quién interpretará a María

En el mismo anuncio también se confirmó a la actriz que interpretará a María en la edición 2026 del Viacrucis.

Se trata de Erika Yasmín Morales Hernández, quien ya había participado anteriormente en la representación al interpretar a la mujer adúltera en la edición pasada.

Erika Yasmín, interpretará a María en la edición 2026 del Viacrucis. / Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C.

La selección de los personajes forma parte de la preparación anual de esta puesta en escena, que involucra a cientos de habitantes de los barrios tradicionales de la alcaldía.

Una de las tradiciones más grandes de Semana Santa

La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una representación que se realiza cada año durante la Semana Santa y que reúne a miles de participantes y millones de espectadores.

El pasado 10 de diciembre de 2025 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa celebrará en 2026 su edición número 183 durante la Semana Santa. / @ALEIDAALAVEZ