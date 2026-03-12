Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?

¿Se retrasará el pago de abril de la pensión IMSS por Semana Santa? | Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:56 - 12 marzo 2026
Miles de pensionados del IMSS esperan el depósito del cuarto mes del año. La cercanía con Semana Santa ha generado dudas sobre si habrá cambios en la fecha de pago.

La llegada de la Semana Santa 2026 ha generado incertidumbre entre miles de jubilados y pensionados sobre si el depósito de la Pensión IMSS correspondiente a abril sufrirá algún cambio. Ante estas dudas, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó cuál será la fecha de pago y si el periodo vacacional afectará el calendario.

Los depósitos de la Pensión IMSS 2026 se realizarán, en su mayoría, durante los primeros días hábiles de cada mes. / iStock

El depósito mensual es uno de los ingresos más importantes para las personas retiradas, por lo que cada modificación o posible retraso suele generar preocupación entre los beneficiarios.

¿La pensión del IMSS se retrasará por Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente al mes de abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril, fecha en la que los pensionados podrán disponer de su dinero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que el calendario de pagos no se verá afectado por las vacaciones de Semana Santa. / IMSS

Esto significa que el depósito no se verá afectado por la Semana Santa, ya que el primer día del mes cae en un día hábil y no coincide con fin de semana ni con un día festivo oficial.

El IMSS establece como regla que el pago de pensiones se realiza el primer día hábil de cada mes, por lo que únicamente se ajusta cuando esa fecha coincide con días inhábiles o fines de semana.

La pensión del IMSS es uno de los ingresos principales para millones de jubilados en México. / iStock

Calendario de pagos del IMSS en 2026

El calendario anual del IMSS establece las siguientes fechas para los depósitos de pensión durante 2026:

  • Abril: 1 de abril

  • Mayo: 4 de mayo

  • Junio: 1 de junio

  • Julio: 1 de julio

  • Agosto: 3 de agosto

  • Septiembre: 1 de septiembre

  • Octubre: 1 de octubre

  • Noviembre: 2 de noviembre

  • Diciembre: 1 de diciembre

Con este calendario, el instituto busca que los pensionados puedan planificar sus gastos y disponer del recurso desde el inicio de cada mes.

Pensionados podrán disponer de su pago de abril desde el primer día del mes, de acuerdo con el calendario oficial. / IMSS

Los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, por lo que los pensionados pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o sucursales bancarias según su modalidad de cobro.

