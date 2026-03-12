Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?

La llegada de la Semana Santa 2026 ha generado incertidumbre entre miles de jubilados y pensionados sobre si el depósito de la Pensión IMSS correspondiente a abril sufrirá algún cambio. Ante estas dudas, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó cuál será la fecha de pago y si el periodo vacacional afectará el calendario.

Los depósitos de la Pensión IMSS 2026 se realizarán, en su mayoría, durante los primeros días hábiles de cada mes. / iStock

El depósito mensual es uno de los ingresos más importantes para las personas retiradas, por lo que cada modificación o posible retraso suele generar preocupación entre los beneficiarios.

¿La pensión del IMSS se retrasará por Semana Santa 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente al mes de abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril, fecha en la que los pensionados podrán disponer de su dinero.

El Instituto Mexicano del Seguro Social aclaró que el calendario de pagos no se verá afectado por las vacaciones de Semana Santa. / IMSS

Esto significa que el depósito no se verá afectado por la Semana Santa, ya que el primer día del mes cae en un día hábil y no coincide con fin de semana ni con un día festivo oficial.

El IMSS establece como regla que el pago de pensiones se realiza el primer día hábil de cada mes, por lo que únicamente se ajusta cuando esa fecha coincide con días inhábiles o fines de semana.

La pensión del IMSS es uno de los ingresos principales para millones de jubilados en México. / iStock

Calendario de pagos del IMSS en 2026

El calendario anual del IMSS establece las siguientes fechas para los depósitos de pensión durante 2026: Abril: 1 de abril

Mayo: 4 de mayo

Junio: 1 de junio

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre Con este calendario, el instituto busca que los pensionados puedan planificar sus gastos y disponer del recurso desde el inicio de cada mes.

Pensionados podrán disponer de su pago de abril desde el primer día del mes, de acuerdo con el calendario oficial. / IMSS