Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Pensión IMSS 2026: ¿se retrasa el pago de abril por Semana Santa?
La llegada de la Semana Santa 2026 ha generado incertidumbre entre miles de jubilados y pensionados sobre si el depósito de la Pensión IMSS correspondiente a abril sufrirá algún cambio. Ante estas dudas, el Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó cuál será la fecha de pago y si el periodo vacacional afectará el calendario.
El depósito mensual es uno de los ingresos más importantes para las personas retiradas, por lo que cada modificación o posible retraso suele generar preocupación entre los beneficiarios.
¿La pensión del IMSS se retrasará por Semana Santa 2026?
De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el pago correspondiente al mes de abril de 2026 se realizará el miércoles 1 de abril, fecha en la que los pensionados podrán disponer de su dinero.
Esto significa que el depósito no se verá afectado por la Semana Santa, ya que el primer día del mes cae en un día hábil y no coincide con fin de semana ni con un día festivo oficial.
El IMSS establece como regla que el pago de pensiones se realiza el primer día hábil de cada mes, por lo que únicamente se ajusta cuando esa fecha coincide con días inhábiles o fines de semana.
Calendario de pagos del IMSS en 2026
El calendario anual del IMSS establece las siguientes fechas para los depósitos de pensión durante 2026:
Abril: 1 de abril
Mayo: 4 de mayo
Junio: 1 de junio
Julio: 1 de julio
Agosto: 3 de agosto
Septiembre: 1 de septiembre
Octubre: 1 de octubre
Noviembre: 2 de noviembre
Diciembre: 1 de diciembre
Con este calendario, el instituto busca que los pensionados puedan planificar sus gastos y disponer del recurso desde el inicio de cada mes.
Los depósitos se realizan directamente en la cuenta bancaria registrada por cada beneficiario, por lo que los pensionados pueden retirar su dinero en cajeros automáticos o sucursales bancarias según su modalidad de cobro.