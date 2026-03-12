Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de marzo

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:19 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 12 de marzo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.70 unidades por dólar, 1 centavo más que el pasado miércoles 11 de marzo.

La moneda se mantiene estable este jueves por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.60 a la compra.

  • 18.10 a la venta.

Banco Azteca:

  • 17.10 a la compra.

  • 18.29 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.83 a la compra.

  • 17.96 a la venta.

Banorte:

  • 16.45 a la compra.

  • 18.05 a la venta.

Banamex:

  • 17.15 a la compra.

  • 18.14 a la venta.

Scotiabank:

  • 15.60 a la compra.

  • 19.10 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
09:31 Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
09:24 Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
09:15 ¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
09:11 Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
09:04 El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
09:01 ¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
08:57 David Villa regresa al Atlético de Madrid. ¿Cuál será su cargo?
08:47 ¿Otra vez? Neymar Jr. se vuelve a lesionar en vísperas del cumpleaños de su hermana
08:33 ¡ACHO PR es otra cosa! Jugadores de Puerto Rico lucen el regalo de Bad Bunny en el Clásico Mundial de Béisbol
08:18 Mundial 2026 se verá en el cine: partidos de la Selección llegarán en formato Macro XE
Tendencia
1
Contra Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
2
Futbol Marcel Ruiz sale lesionado en el San Diego vs Toluca y enciende las alarmas
3
Contra “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
4
Futbol ¡Oficial! Carlos Vela se convierte en propietario de LAFC
5
Contra VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
6
Beisbol ¡Fracaso! México cae ante Italia y se despide del Clásico Mundial de Béisbol
Te recomendamos
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Box
12/03/2026
Revancha Canelo Álvarez – Dmitry Bivol ya es una posibilidad real, confirma equipo del campeón
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
Contra
12/03/2026
Alerta en CDMX: así operan los “monta-rentas”, el fraude que roba dinero a quienes buscan departamento
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Futbol
12/03/2026
¿Le cede su lugar? Luis Ángel Malagón revela plática con Guillermo Ochoa
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
Fórmula 1
12/03/2026
Checo Pérez alerta a la F1 sobre un accidente grave: "Es cuestión de tiempo"
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
Empelotados
12/03/2026
El Atlético de Madrid se viste de gala al estilo 'Peaky Blinders'
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos
Contra
12/03/2026
¿Hay internos lesionados? Incendio en penal de Santa Martha Acatitla moviliza a bomberos