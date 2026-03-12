Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, autoridades de Estados Unidos reforzaron los protocolos de seguridad luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitiera una advertencia sobre el posible riesgo de ataques con drones en la costa de California, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Las autoridades de Estados Unidos reforzaron la seguridad alrededor de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 tras una advertencia preventiva del FBI. / AP

Aunque hasta el momento no se ha identificado una amenaza específica o inminente, agencias federales, estatales y locales incrementaron la vigilancia en eventos de gran concentración pública, incluida la gala de la Academia de Hollywood.

¿Por qué el FBI emitió una alerta antes de los Premios Oscar 2026?

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, el FBI notificó a diversas agencias policiales de California sobre la posibilidad de que Irán intente realizar un ataque con vehículos aéreos no tripulados (drones) desde una embarcación cercana a la costa oeste de Estados Unidos.

El FBI alertó a agencias de seguridad sobre el posible uso de drones en la costa de California, lo que llevó a aumentar la vigilancia previo a los Oscar 2026.

Según los reportes de inteligencia, estos dispositivos podrían emplearse como represalia ante recientes tensiones militares entre Washington y Teherán. No obstante, el propio aviso indica que no existe información concreta sobre el momento, el objetivo o los responsables de un posible ataque, por lo que se trata de una advertencia preventiva.

Debido a este escenario, las autoridades elevaron el nivel de preparación en lugares que concentran gran atención mediática y público, entre ellos la ceremonia del cine más importante del año.

Refuerzan seguridad para la ceremonia en Hollywood

Ante la advertencia, los organizadores de los premios confirmaron que trabajan en coordinación con el FBI y con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para garantizar la seguridad del evento.

Los organizadores de los Premios Oscar trabajan con autoridades federales y locales para garantizar la seguridad durante la gala. / AP

El productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, explicó que el monitoreo de riesgos internacionales forma parte de los protocolos habituales de seguridad del evento. “La seguridad siempre es una prioridad para nosotros”, señaló el productor, al destacar que cada año se analizan posibles riesgos globales para que invitados y asistentes “se sientan seguros y protegidos”.

El dispositivo de seguridad contempla coordinación entre agencias federales, estatales y locales, además de operativos y vigilancia reforzada alrededor del recinto donde se realiza la ceremonia.