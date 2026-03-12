Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes

Los Premios Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo de 2026. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 22:28 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las autoridades estadounidenses elevaron las medidas de vigilancia alrededor de la gala más importante del cine tras una advertencia del FBI relacionada con tensiones internacionales.

A pocos días de la ceremonia de los Premios Oscar 2026, autoridades de Estados Unidos reforzaron los protocolos de seguridad luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitiera una advertencia sobre el posible riesgo de ataques con drones en la costa de California, en un contexto de tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Las autoridades de Estados Unidos reforzaron la seguridad alrededor de la ceremonia de los Premios Oscar 2026 tras una advertencia preventiva del FBI. / AP

Aunque hasta el momento no se ha identificado una amenaza específica o inminente, agencias federales, estatales y locales incrementaron la vigilancia en eventos de gran concentración pública, incluida la gala de la Academia de Hollywood.

¿Por qué el FBI emitió una alerta antes de los Premios Oscar 2026?

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, el FBI notificó a diversas agencias policiales de California sobre la posibilidad de que Irán intente realizar un ataque con vehículos aéreos no tripulados (drones) desde una embarcación cercana a la costa oeste de Estados Unidos.

El FBI alertó a agencias de seguridad sobre el posible uso de drones en la costa de California, lo que llevó a aumentar la vigilancia previo a los Oscar 2026.

Según los reportes de inteligencia, estos dispositivos podrían emplearse como represalia ante recientes tensiones militares entre Washington y Teherán. No obstante, el propio aviso indica que no existe información concreta sobre el momento, el objetivo o los responsables de un posible ataque, por lo que se trata de una advertencia preventiva.

Debido a este escenario, las autoridades elevaron el nivel de preparación en lugares que concentran gran atención mediática y público, entre ellos la ceremonia del cine más importante del año.

Refuerzan seguridad para la ceremonia en Hollywood

Ante la advertencia, los organizadores de los premios confirmaron que trabajan en coordinación con el FBI y con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para garantizar la seguridad del evento.

Los organizadores de los Premios Oscar trabajan con autoridades federales y locales para garantizar la seguridad durante la gala. / AP

El productor ejecutivo de la ceremonia, Raj Kapoor, explicó que el monitoreo de riesgos internacionales forma parte de los protocolos habituales de seguridad del evento.

“La seguridad siempre es una prioridad para nosotros”, señaló el productor, al destacar que cada año se analizan posibles riesgos globales para que invitados y asistentes “se sientan seguros y protegidos”.

El dispositivo de seguridad contempla coordinación entre agencias federales, estatales y locales, además de operativos y vigilancia reforzada alrededor del recinto donde se realiza la ceremonia.

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 contará con vigilancia reforzada ante una alerta de seguridad emitida por autoridades estadounidenses. / AP
Últimos videos
Lo Último
22:28 Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
22:16 Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
22:13 Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
21:39 Clásico Mundial de Béisbol: Así se jugarán los Cuartos de Final
21:32 ¡Comprado como crack! Este fue el precio de Antonín Kinský; el villano del Tottenham ante el Atlético de Madrid
21:24 Panathinaikos vs Betis ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Octavos de Final de Europa League?
20:51 Courtois rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso: 'Nadie ha hecho la cama'
20:45 Orlando City cesa a Oscar Pareja en la Jornada 3 de la MLS
20:44 Suspenden contingencia ambiental en CDMX y Edomex; así queda el Hoy No Circula este 12 de marzo
20:30 Yolanda Andrade critica a Saskia Niño de Rivera tras polémica por entrevista que mencionó a Carmen Salinas: “Se me hizo muy cruel”
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
Contra
11/03/2026
Premios Oscar 2026 bajo alerta: FBI advierte riesgo de ataque con drones iraníes
Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
Otros Deportes
11/03/2026
Vuelve a sonar el himno ruso en los Paralímpicos con Golubkov y Bagiian
Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
11/03/2026
Japón rompe histórica marca en el Clásico Mundial de Béisbol
Clásico Mundial de Béisbol: Así se jugarán los Cuartos de Final
Beisbol
11/03/2026
Clásico Mundial de Béisbol: Así se jugarán los Cuartos de Final
¡Comprado como crack! Este fue el precio de Antonín Kinský; el villano del Tottenham ante el Atlético de Madrid
Futbol
11/03/2026
¡Comprado como crack! Este fue el precio de Antonín Kinský; el villano del Tottenham ante el Atlético de Madrid
Panathinaikos vs Betis ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Octavos de Final de Europa League?
Futbol
11/03/2026
Panathinaikos vs Betis ¿Dónde y cuándo ver el partido de Ida de Octavos de Final de Europa League?