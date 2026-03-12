Italia la ‘Bestia negra' de México en el Clásico Mundial de Beisbol

Las historias de México dentro del mundo del béisbol suelen ser más positivas de lo que se puede imaginar. Hazañas, logros y una larga lista de jugadores que se volvieron iconos de las Grandes Ligas. Desafortunadamente hay otros relatos que no siempre tienen un final feliz, uno de ellos la rivalidad contra Italia en el Clásico Mundial.

Pasquantino fue la gran figura de Italia en el partido ante México

Desde la creación del torneo de naciones más importante del juego de pelota, el equipo mexicano y la novena italiana se han encontrado en tres ocasiones, mismas que han terminado en victoria para el cuadro que viste de azul.

La primera vez que los mexicanos y los azzurri se enfrentaron en el diamante internacional fue en el 2013, en la primera ronda del campeonato. En dicho duelo el equipo italiano se impuso con un apretado 6-5 desde el Chase Field de Arizona.

La segunda y penúltima ocasión fue en el ya lejano 2017, cuando la novena mexicana recibió en Jalisco a su ahora némesis. Aquel duelo quedó recordado por la remontada italiana en la novena entrada, ya que México dejó escapar una victoria clara, terminado en una caída de 10 carreras contra nueve.

La más reciente y quizá la más dolorosa ocurrió en el Clásico del 2026, donde el equipo dirigido por Benjamín Gil llegaba con una de las mejores generaciones de jugadores en los últimos años. Al final, el cuadro mexicano cayó por una paliza de 1-9, quedando eliminado de la Fase de Grupos del certamen.

¿Nueva rivalidad?

Sin duda alguna la reciente eliminación de Italia en el Clásico Mundial sobre México fue una sorpresa para parte de la fanaticada, sin embargo, el equipo azzurri también presentó al torneo con una plantilla plagada de estrellas de la MLB.

México en el juego contra Italia

No obstante, para México fue una cubeta de agua fría, pues si bien era una realidad que el equipo italiano representaba una amenaza, Benjamín Gil jamás imaginó que su equipo sería superado de manera contundente, desde el pitcheo hasta el bateo durante las nueve entradas.

Al final la derrota tricolor cuesta y cuesta caro, no solo por el hecho de ser un fracaso para la gran generación que se presentó en el torneo, sino porque su derrota significó su eliminación de los próximos Juegos Olímpicos, los cuales estrenarán el béisbol como una de sus disciplinas.