Futbol

Antonin Kinsky rompió el silencio tras su desastrosa actuación ante Atlético de Madrid

Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Antonin Kinsky rompió el silencio tras ser sustituido ante Atlético de Madrid | AP
Rafael Trujillo 00:04 - 12 marzo 2026
El portero checo habló en redes sociales después de un partido complicado en el que fue sustituido antes de la media hora

El portero checo Antonín Kinský rompió el silencio después de su complicada actuación con el Tottenham Hotspur frente al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League, encuentro en el que el guardameta cometió errores en dos de los goles del conjunto español y fue sustituido antes de cumplirse la media hora de juego.

El partido, disputado en el Metropolitano, representaba un momento relevante en la carrera del arquero, ya que se trataba de su debut con el club londinense en la principal competencia de clubes de Europa. Sin embargo, el desarrollo del encuentro terminó marcando una noche complicada para el futbolista.

Tras las acciones que derivaron en los goles del equipo dirigido por el Atlético, el entrenador croata Igor Tudor decidió sustituirlo antes de los 30 minutos de partido. Mientras se dirigía hacia el túnel de vestuarios, Kinsky fue consolado por algunos de sus compañeros, en una escena que reflejó el impacto emocional del momento.

Antonín Kinsky fue sustituido al 17' | AP

Un debut complicado en la Champions League

El partido tenía un significado especial para el portero de República Checa, ya que apenas había tenido participación con el Tottenham durante la temporada. Antes del compromiso ante el Atlético de Madrid, Kinsky únicamente había disputado dos encuentros en la EFL Cup.

Por ello, el encuentro en la Champions representaba una oportunidad importante para consolidarse y sumar minutos en la portería del club inglés. No obstante, los errores cometidos durante el encuentro terminaron marcando su primera aparición en el torneo continental.

Tras el partido, diversas figuras del futbol expresaron mensajes de apoyo hacia el guardameta. Entre ellos estuvo el portero español David de Gea, además de exjugadores y periodistas que se pronunciaron en redes sociales.

Antonín Kinsky vs Atlético de Madrid | AP

El mensaje de Kinsky tras el partido

Un día después del encuentro, Antonin Kinsky decidió pronunciarse públicamente a través de una historia en Instagram, donde compartió un breve mensaje sobre lo ocurrido. Aunque no dio muchos detalles dio a entender que ahora está soñando por regresar al terreno de juego.

“De sueño a pesadilla a sueño otra vez”, escribió el portero checo. Posteriormente agregó: “Gracias por los mensajes, nos vemos”.
Kinsky lanzó un mensaje tras su actuación en Champions | CAPTURA

Hasta el momento, el Tottenham no ha confirmado si el guardameta volverá a ocupar la portería titular en el próximo compromiso del equipo. El conjunto londinense se prepara para enfrentar al Liverpool en el estadio Anfield durante el próximo fin de semana.

El equipo atraviesa un momento complejo en la temporada y se mantiene en la lucha por alejarse de los puestos de descenso en la liga inglesa, por lo que la decisión sobre quién defenderá la portería será uno de los aspectos a seguir en los próximos días.

