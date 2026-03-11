VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento

El pequeño mono Punch volvió a convertirse en tendencia en redes sociales después de que circulara un video donde aparentemente otro macaco lo abraza y segundos después lo arroja desde una altura dentro del recinto donde vive.

Las imágenes generaron indignación entre miles de usuarios que pensaron que el primate estaba siendo agredido, lo que provocó una ola de comentarios pidiendo su rescate.

Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que muchos creyeron. Punch es una cría de macaco japonés nacida en 2025 que vive en el zoológico de Ichikawa, en Japón. El pequeño fue rechazado por su madre al nacer y actualmente se encuentra en un proceso de adaptación con el resto de la manada.

Cuando todos pensamos que Punch ya tenía un amigo, éste terminó por empujarlo al vacío / Especial

El video viral que causó indignación

El clip que se volvió viral fue difundido por la influencer Tammy Parra, quien mostró el momento en el que un mono adulto sujeta al pequeño Punch y lo lanza desde una roca dentro del recinto. Para muchos usuarios, la escena parecía una traición cruel que terminaba en una caída peligrosa.

No obstante, los cuidadores del zoológico explicaron que este tipo de interacción es común entre macacos, quienes suelen usar comportamientos bruscos para marcar jerarquías dentro del grupo. Además, aclararon que Punch no sufrió lesiones y que tras la caída se levantó rápidamente.

¡Traicionero! El macaco aventó sin consideración a Punch desde una gran altura / Especial

Un bebé sin la protección de su madre

El caso del pequeño Punch es particular porque fue rechazado por su madre al nacer, algo que lo deja más vulnerable frente a otros integrantes del grupo.

En condiciones normales, una hembra defiende a su cría cuando otros macacos se exceden en sus juegos o demostraciones de dominio. Al no tener esa protección, el pequeño queda más expuesto a las interacciones de la manada mientras aprende a integrarse.

Los encargados del zoológicos afirman que el pequeño monito está sin lesiones / Especial

¿Cómo está Punch actualmente?

A pesar del susto que provocó el video, los reportes recientes del zoológico indican que Punch se encuentra sano y creciendo con normalidad.

El pequeño macaco ya pesa cerca de dos kilos y poco a poco comienza a convivir con otros miembros de la manada, una señal positiva de que su proceso de integración avanza.