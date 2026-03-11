¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo

Tala Rangel será el portero titular de México rumbo al Mundial. Fuentes cercanas a la Selección Mexicana confirmaron a RÉCORD que el arquero de Chivas asumiría la titularidad tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

Raúl Rangel | IMAGO7

Luego de que el guardameta del América sufriera la rotura del tendón de Aquiles durante el encuentro de Concacaf Champions Cup que las Águilas disputaron este martes ante el Philadelphia Union, la disputa por la portería del Tri prácticamente habría llegado a su fin.

'TALA' RANGEL, SIN COMPETENCIA EN EL TRI

Con este panorama, Tala ya no tendría competencia directa por el puesto titular, aunque la pelea por el lugar de tercer guardameta permanece abierta.

Ante la incógnita de si Andrés Gudiño podría ocupar ese sitio, la única respuesta recibida fue que “todos los que realizaron el proceso tienen oportunidad”; sin embargo, el arquero de Cruz Azul no formó parte del mismo.

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

PREOCUPACIÓN EN SELECCIÓN MEXICANA

El cuerpo técnico nacional, encabezado por Javier Aguirre, mantiene preocupación por la creciente lista de jugadores lesionados que originalmente estaban contemplados en la planeación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en casa.

Malagón se suma así a la lista de bajas sensibles que se perderán la Copa del Mundo, entre ellos Luis Chávez, Rodrigo Huescas y Jesús Orozco, todos por rotura de ligamentos o lesiones de gravedad. En tanto, futbolistas como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Gilberto Mora y César Huerta continúan en proceso de recuperación.