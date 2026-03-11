Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo

TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
Mario Ángel Guzmán Domínguez 15:09 - 11 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras la lesión de Luis Ángel Malagón, el portero de las Chivas, Raúl Rangel, tiene el camino libre en el Tri

Tala Rangel será el portero titular de México rumbo al Mundial. Fuentes cercanas a la Selección Mexicana confirmaron a RÉCORD que el arquero de Chivas asumiría la titularidad tras la lesión de Luis Ángel Malagón.

Raúl Rangel | IMAGO7

Luego de que el guardameta del América sufriera la rotura del tendón de Aquiles durante el encuentro de Concacaf Champions Cup que las Águilas disputaron este martes ante el Philadelphia Union, la disputa por la portería del Tri prácticamente habría llegado a su fin.

'TALA' RANGEL, SIN COMPETENCIA EN EL TRI

Con este panorama, Tala ya no tendría competencia directa por el puesto titular, aunque la pelea por el lugar de tercer guardameta permanece abierta.

Ante la incógnita de si Andrés Gudiño podría ocupar ese sitio, la única respuesta recibida fue que “todos los que realizaron el proceso tienen oportunidad”; sin embargo, el arquero de Cruz Azul no formó parte del mismo.

Raúl Rangel, portero de la Selección Mexicana | IMAGO7

PREOCUPACIÓN EN SELECCIÓN MEXICANA

El cuerpo técnico nacional, encabezado por Javier Aguirre, mantiene preocupación por la creciente lista de jugadores lesionados que originalmente estaban contemplados en la planeación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en casa.

Malagón se suma así a la lista de bajas sensibles que se perderán la Copa del Mundo, entre ellos Luis Chávez, Rodrigo Huescas y Jesús Orozco, todos por rotura de ligamentos o lesiones de gravedad. En tanto, futbolistas como Edson Álvarez, Santiago Giménez, Gilberto Mora y César Huerta continúan en proceso de recuperación.

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
15:30 ¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
15:28 “Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
15:09 ¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
15:04 Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
14:54 ¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
14:48 Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
14:38 ¿Mundial 2026 ayudará al crecimiento de México? Esto dicen especialistas
14:22 VIDEO: Mono “traiciona” a Punch y lo lanza desde un precipicio; la verdad detrás del momento
14:04 ¡Como el Barça! Arsenal rescata empate con polémico penal ante Leverkusen en Champions League
13:57 Tilapia en Cuaresma 2026: dónde comprarla más barata, según Profeco
Tendencia
1
Futbol Irán descarta jugar el Mundial 2026; Trump insiste que son bienvenidos
2
Futbol Luis Ángel Malagón se pronuncia tras conocer su lesión de tendón de Aquiles
3
Opinión El Reporte Ponce: El destino es cruel con Malagón y la Selección
4
Futbol ¿Qué selección puede reemplazar a Irán en el Mundial 2026? Esto dicen las reglas de la FIFA
5
Futbol San Diego le cierra la puerta a Hirving Lozano: "Simplemente no encaja"
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión
Te recomendamos
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
Futbol
11/03/2026
¡Histórico! Courtois hace historia en Champions League con dos asistencias en una misma temporada
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
Contra
11/03/2026
“Ley Cazzu”: proponen en México reforma para que un padre no pueda impedir que su hijo viaje
TALA RANGEL SELECCIÓN ROTA
Futbol Nacional
11/03/2026
¡Sin competencia! 'Tala' Rangel será el portero titular de México en la Copa del Mundo
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
Contra
11/03/2026
Bancos cerrarán el 16 de marzo de 2026 en México: esta es la razón
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Futbol
11/03/2026
¿Carlos Salcido estuvo a nada de ir al América? Esto es lo que cuenta el exjugador del Rebaño
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"
Empelotados
11/03/2026
Miroslava Montemayor dejará las pantallas por problemas de salud: "Mi cuerpo decidió romperse"