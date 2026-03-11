Tala Rangel manda mensaje de apoyo para Luis Ángel Malagón

Raúl “Tala” Rangel salió a través de sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a Luis Ángel Malagón; el guardameta rojiblanco demuestra que la rivalidad queda en el campo cuando tu gran compañero en Selección Nacional pasa por un momento difícil.

El guardameta azulcrema se perderá la Copa del Mundo con México y el resto de lo que queda del Clausura 2026, por lo que cualquier mensaje de aliento cuenta.

Rivales solamente en el campo

Muchos pensarían que, por ser rivales Chivas y América, además de ser su competencia directa por el puesto titular por la portería del Tricolor, ambos arqueros no tendrían la mejor relación, pero Tala demuestra todo lo contrario al mandarle un mensaje alentador a Malagón por sus historias de Instagram.

“Angel, de todo corazón espero que te recuperes lo más pronto posible, y que seas más fuerte de mente y corazón”.

“No hay palabras que consuelen en estos momentos; te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga”.

¿Quién ocupará el lugar de Malagón en la Selección?

Con su baja del barco mundialista, muchos han empezado a especular acerca de quién será el nuevo portero de la Selección Nacional Mexicana, por lo que nombres como el de Andrés Gudiño, Guillermo Ochoa y Álex Padilla empiezan a sonar como nombres de posibles sustitutos de Luis Ángel Malagón.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | IMAGO7

De momento, Javier Aguirre aún no se ha mencionado al respecto, ni ha dado un anuncio sobre un posible candidato; lo que sí es, es comprobar la posibilidad de ver el regreso de Guillermo Ochoa con el Tri. De ser cierto, estaríamos presenciando el regreso de Paco Memo al arco de México.