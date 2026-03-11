Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrigo Aguirre no se preocupa por falta de gol con Tigres de cara a partido de Concachampions

Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre en su llegada a un partido de Liga MX con Tigres | IMAGO 7
Ricardo Olivares 13:11 - 11 marzo 2026
El delantero destacó que lo importante es que se den los resultados colectivos

El delantero uruguayo de los Tigres, Rodrigo Aguirre, habló previo a la ida de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup ante Cincinnati, resaltando el funcionamiento del rival.

Tigres celebrando el gol de Gignac mientras Monterrey se retira I MEXSPORT

“Bueno, primero, a ver, hay que tener la tranquilidad y ser conscientes de que vamos a enfrentar un gran rival en su casa, hacer un partido inteligente. Nosotros somos un equipo que nos gusta siempre proponer, pero nunca, sin perder la cabeza en ese sentido de respetar al rival. Entonces, nada, de esa manera lo pensamos, de esa manera lo trabajamos, y y de esa manera afrontaremos el partido mañana.”

Rodrigo Aguirre con Tigres en el Clásico Regio del Clausura 2026 | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre con Tigres en el Clásico Regio del Clausura 2026 | IMAGO 7

De igual forma, agregó su situación actual con Tigres y su falta de gol en los últimos partidos.

“Bueno, primero, sinceramente que me encantaría anotar en todos los partidos que juego, pero aprendí y siento que lo más importante es el equipo, es el funcionamiento del equipo, ayudar a ganar, o como bien decías, a dejar espacios y que eso genere que el equipo mejore y que el equipo pueda conseguir los resultados, es mi mayor preocupación.”

“Es muy lindo y me encanta anotar goles, la sensación de de haber anotado en el volcán, en el primer partido fue algo increíble, algo muy lindo, pero siento que, voy a ser repetitivo, pero digo, lo más importante, o mi preocupación mayor es que el equipo funcione, que el equipo le salgan las cosas y que podamos conseguir el resultado", señaló.

Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Rodrigo Aguirre en lamento con Tigres durante el Clásico Regio del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
