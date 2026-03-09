Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?

Luego de una Jornada 10, en la que el Clásico Tapatío terminó a favor de Guadalajara y el Clásico Regio para Tigres, el Clausura 2026 de la Liga MX entra en su etapa final de cara la Liguilla.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX I MEXSPORT

El América sufrió, pero venció a Gallos Blancos del Querétaro con anotación del 'Pato' Salas, quien había generado dudas, pero ahora fue factor para la victoria del conjunto azulcrema que araña puestos de clasificación.

Armando González y jugadores de Chivas durante el partido ante Atlas del Clausura 2026 | IMAGO7

La sorpresa de la Jornada se la llevó León tras ser goleado 4-2 por Mazatlán. La Fiera sufrió uno de sus peores resultados en la segunda era de Ignacio Ambriz, mientras que los sinaloenses lograron darle un baile al conjunto guanajuatense.

No importando las críticas que le han caído a Efraín Juárez está manteniendo al equipo en el quinto lugar de la clasificación en puestos de liguilla. Pumas venció a Necaxa por la mínima diferencia y dependiendo de los resultados de final de Jornada pueden terminar como terceros.

Cruz Azul se mantiene como líder de la clasificación tras golear 3-0 al Atlético de San Luis como locales. Agustín Palavecino logró concretar un gol con La Máquina seguido de anotaciones por parte de Gabriel 'Toro' Fernández y Andrés Montaño.

Partidos que se jugarán en la Jornada 11

Memote Martínez celebra gol con Pumas vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

El viernes 13 de marzo, se abre la Jornada 11 con Puebla vs Necaxa. El conjunto de La Franja perdió ante Pachuca 2-1, sin embargo, algunos jugadores como Kevin Velasco y José Pachuca dieron profundidad a los poblanos.

Juárez recibe a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Benito Juárez. La Pandilla viene de perder el Clásico Regio ante Tigres con gol en tiempo agregado de André Pierre-Gignac.

Pumas enfrentará a Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la jornada. La Máquina es líder general de la competencia, mientras que Pumas a pesar del funcionamiento se mantiene en puestos altos.