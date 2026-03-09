¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”

Las redes sociales siguen encendidas con Antonio ‘Pollo’ Briseño y su ligue con Miroslava Montemayor; el defensa del Toluca marcó el segundo tanto para el triunfo ante FC Juárez y aprovechó para desatar una indirecta a la comentarista deportiva desde su cuenta de Instagram.

El exjugador de Chivas lanzó una indirecta dejando: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”. El mensaje rápidamente provocó la reacción de los internautas quienes aseguran que fue dedicado a la elemento de TNT Sports.

Pollo Briseño l IMAGO7

¿Un nuevo romance?

Todo comenzó durante el duelo entre el Newcastle United y el Manchester United, cuando Dan Burn festejó una acción defensiva al más puro estilo del exdefesa de las Chivas a los que en la transmisión Majo González no dejó pasar el momento para recordar el estilo del mexicano.

La periodista deportiva hizo referencia al defensa mexicano y de inmediato Briseño a l narradora través de X (antes Twitter), agradeciendo la mención y sumándose a la dinámica de saludos que se generó en plena transmisión. Con su característico sentido del humor, el zaguero aprovechó para enviar un mensaje de saludo a Miroslava.

Antonio Briseño con Toluca | IMAGO7

Sin embargo, horas después el episodio tomó un giro inesperado cuando Alethia Sada, ex pareja del jugador y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok haciendo referencia al suceso entre su ex y la popular comentarista de la UEFA Champions League.

En el clip compartido por Sada aparece una frase que dice: “Cuando entra a mi perfil para saber si la ex era fea”, acompañada de un gesto irónico, el mensajero despertó la expectación de los internautas debido a la curiosidad de Montemayor.

Pollo Briseño | MEXSPORT

¿Miroslava Montemayor correspondió al Pollo?

Tras el partido entre Toluca y FC Juárez el vinculo empezó a tomar mayor fuerza debido a que el CM del Toluca a través de la cuenta oficial en X lanzó: “¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?” Que fue respondido con “yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”, por la exelemento de ESPN.