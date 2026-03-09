Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”

Pollo Briseño lanzó una indirecta l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 12:45 - 09 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El defensa del Bicampeón soltó un mensaje en redes sociales

Las redes sociales siguen encendidas con Antonio ‘Pollo’ Briseño y su ligue con Miroslava Montemayor; el defensa del Toluca marcó el segundo tanto para el triunfo ante FC Juárez y aprovechó para desatar una indirecta a la comentarista deportiva desde su cuenta de Instagram.

El exjugador de Chivas lanzó una indirecta dejando: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”. El mensaje rápidamente provocó la reacción de los internautas quienes aseguran que fue dedicado a la elemento de TNT Sports.

Pollo Briseño l IMAGO7

¿Un nuevo romance?

Todo comenzó durante el duelo entre el Newcastle United y el Manchester United, cuando Dan Burn festejó una acción defensiva al más puro estilo del exdefesa de las Chivas a los que en la transmisión Majo González no dejó pasar el momento para recordar el estilo del mexicano.

La periodista deportiva hizo referencia al defensa mexicano y de inmediato Briseño a l narradora través de X (antes Twitter), agradeciendo la mención y sumándose a la dinámica de saludos que se generó en plena transmisión. Con su característico sentido del humor, el zaguero aprovechó para enviar un mensaje de saludo a Miroslava.

Antonio Briseño con Toluca | IMAGO7

Sin embargo, horas después el episodio tomó un giro inesperado cuando Alethia Sada, ex pareja del jugador y madre de sus hijas, publicó un video en TikTok haciendo referencia al suceso entre su ex y la popular comentarista de la UEFA Champions League.

En el clip compartido por Sada aparece una frase que dice: “Cuando entra a mi perfil para saber si la ex era fea”, acompañada de un gesto irónico, el mensajero despertó la expectación de los internautas debido a la curiosidad de Montemayor.

Pollo Briseño | MEXSPORT

¿Miroslava Montemayor correspondió al Pollo?

Tras el partido entre Toluca y FC Juárez el vinculo empezó a tomar mayor fuerza debido a que el CM del Toluca a través de la cuenta oficial en X lanzó: “¿Qué calificación le das al segundo gol, @MiroslavaMont?” Que fue respondido con “yo le doy un 20 de 10 diría Daddy Yankee”, por la exelemento de ESPN.

Cabe mencionar que durante el festejó el zaguero hizo un gesto es su festejo en donde unía los dedos con ambas manos para convertir una ‘M’ para muchos otra señal que iba con destinatario a Miroslava Montemayor. Hsta el momento se ha vuelto un vinculo mediático pero la presentadora se encuentra casada con Jorge Alberto Hank Inzunza.

Últimos videos
Lo Último
15:24 Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
15:21 ¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
15:02 Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
15:00 Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
14:50 Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
14:11 Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
14:10 ¡Oficial! Estos son los combates para La Velada del Año VI
14:09 ¿Llega al Mundial 2026? Neymar fue incluido en la lista preliminar de la Selección de Brasil
14:05 Novedades de Rayados para enfrentar a Cruz Azul
13:43 ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
Tendencia
1
Futbol Nacional ¡Teme por su vida! 'Gato' Ortiz recibe amenazas de muerte en Guadalajara tras Clásico Tapatío
2
Contra ¿Subirá la gasolina en México? Desde septiembre el litro de Magna cuesta menos de 24 pesos
3
NFL NFL Agencia Libre 2026: Todos los movimientos, firmas e intercambios al momento
4
Futbol Nacional Philadelphia Union vs América: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Concachampions?
5
Empelotados ¿Para Miroslava Montemayor? Pollo Briseño lanza indirecta tras gol con Toluca: “Ahí te va un beso y póntelo donde quieras”
6
Futbol ¿Cristiano Ronaldo viene a CDMX? Portugal se aproxima con su convocatoria para medirse a México
Te recomendamos
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
Contra
09/03/2026
Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Futbol
09/03/2026
¡Enciende las alarmas! César Montes se lesiona en Rusia a escasos meses del Mundial 2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Contra
09/03/2026
Premios Oscar 2026: horario oficial, fecha y dónde ver la ceremonia en vivo
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Futbol
09/03/2026
Rayados podría perder a Sergio Canales para el partido ante Cruz Azul en Concacaf Champions Cup
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Futbol
09/03/2026
Mourinho es insultado por leyenda del Porto y se lanza sin piedad: “Se arrodillaban a mis pies”
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní
Futbol Nacional
09/03/2026
Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní