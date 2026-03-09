Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Oficial! Estos son los combates para La Velada del Año VI

La Velada del Año l X:infoLaVelada
Mario Ángel Guzmán Domínguez 14:10 - 09 marzo 2026
Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina) es uno de los enfrentamientos principales

La Velada del Año Vl, evento de streamers de Ibai Llanos, ha dado a conocer los primeros combates que se llevarán a cabo en 'La Cartuja' en Sevilla; entre las peleas principales se encuentra Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina).

Kid Keo (España) vs Lit Killah (Argentina)

En una de las más grandes sorpresas, los raperos Kid Keo de España y Lit Killah de Argentina sostendrán el primer combate entre músicos en la historia de las Veladas. Keo y Killah son dos de los máximos exponentes de sus respectivos países, sin embargo, el español lleva entrenando más de un año, mientras que Lit apenas va a cumplir el mes.

Clerss (España) vs Natalia MX (México)

Si algo no puede faltar en La Velada es la presencia mexicana, y esta vez estará representada por Natalia García. La presidenta de Club de Cuervos subirá al ring para enfrentarse a la streamer española Clerss, quien presume una comunidad de más de 2.4 millones de seguidores tan solo en TikTok.

Clerss vs Natalia MX l X:IbaiLlanos

Fabiana Sevillano (España) vs Valeria “La Parce” (Colombia)

El segundo combate enfrentará a la tiktoker española Fabiana Sevillano contra la streamer colombiana Valeria, mejor conocida como “La Parce”, en lo que será el primer duelo femenino de la noche. El choque promete intensidad, más porque Fabiana reveló que Juan Guarnizo, novio de Valeria se bajó de La Velada, un tema que no le pareció mucho a la colombiana.

Fabiana Sevillana vs Valeria "La Parce" l X:IbaiLlanos

Edu Aguirre (España) vs Gastón Edul (Argentina)

Por primera vez en la historia del evento, periodistas deportivos protagonizarán un combate. El español Edu Aguirre, de El Chiringuito de Jugones, se medirá ante el argentino Gastón Edul, reportero de ESPN Argentina. Ambos fueron de los primeros confirmados para la sexta edición del espectáculo de boxeo amateur, añadiendo un tinte mediático y de rivalidad Messi-Cristiano.

Edu Aguirre vs Gastón Edul l X:IbaiLlanos

Ibai vs Mr Beast

Ibai Llanos contra Mr Beast también es uno de los enfrentamientos que se tendrán aunque no será meramente sobre el ring; pero, sí preparan un show juntos que provocará un hecho inédito en La Velada del Año VI desde ‘La Cartuja’ para esta edición 

Alondrissa vs Angie Velasco 

Gero Arias vs Byviruzz

Rivers vs Roro
