Donald Trump llama al Primer Ministro de Australia a 'retener' a la Selección Femenil Iraní

El reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán sigue costando la vida de miles de personas en Medio Oriente, aunado a la participación aliada de Israel con el paìs norteamericano para atacar bases militares, escuelas y hospitales en Teherán y otras ciudades iraníes.

Manifestante sostiene la bandera de Irán | AP

Ante la ola de conflictos y situación de guerra existe un panorama muy delicado para los ciudadanos iraníes y también para la Selección de Futbol Femenil, equipo que está disputando la Copa Asiática de Futbol Femenil en territorio australiano.

Cinco futbolistas iraníes solicitaron asilo a las autoridades australianas, pues temen regresar a su país ante el conflicto armado. En una reciente conferencia de prensa, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que habló con el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, para que no se permita que las futbolistas regresen a Irán.

La Selección de Irán abrió la posibilidad de no participar en el Mundial 2026 | AP

La información que se sabe por medio de la cadena de televisión SBS News, las futbolistas se encuentran bajo la protección de la Policía Federal Australiana, esperan una resolución por parte del gobierno que está evaluando su caso.

Qué dijo Donald Trump respecto a las futbolistas iraníes

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

Mar 09 2026, 9:16 AM ET



Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde probablemente será asesinada. No lo haga, Sr. Primer… pic.twitter.com/bt2aaDMeei — Donald Trump en Español (@TruthTrump_es) March 9, 2026

Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde probablemente será asesinada. No lo haga, Sr. Primer Ministro, concédales asilo. Estados Unidos los aceptará si no lo hace. Gracias por su atención a este asunto.

Estados Unidos ofrecerá asilo a las futbolistas si Australia se niega

Anthony Albanese, Primer Ministro de Australia | AP

El mandatario estadounidense afirmó que en caso de que se les niegue el asilo por parte de Australia, Estados Unidos entrará de cambio y les concederá refugio hasta que sea seguro para ellas regresar a Irán.