Pochettino entre los candidatos para sustituir a Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

El Real Madrid ya tendría su lista de candidatos para que se conviertan en el nuevo estratega para la próxima temporada en sustitución de Álvaro Arbeloa; entre los nuevos nombres que destacan en la lista es de Mauricio Pochettino, actual DT de la Selección de Estados Unidos.

De acuerdo con información de ESPN el argentino es un candidato viable para ocupar el banquillo de los madrileños. Cab mencionar que en 2019 estuvo también vinculado tras la Final disputada con el Tottenhan en 2019 dejando buenas sensaciones pero no se pudo concretar su llegada.

Pochettino abre la puerta de la selección a los hijos de Messi | AP

¿Cuáles son los números de Arbeloa?

Arbeloa tomó al club merengue de emergencia y hasta ahora lo tiene como segundo lugar en LaLiga y clasificado en Champions League. En comparación con Xabi Alonso, Arbeloa cuenta con cuatro derrotas en 12 partidos pero esas derrotas no fueron ante equipos fuertes, sino que fue contra Albacete, Benfica, Osasuna y Getafe (el más reciente), esto ha levantado los cuestionamientos.

Arbeloa se prepara para enfrentar el duelo de LaLiga | AP

¿Cómo le ha ido a Pochettino con Estados Unidos?

Mauricio Pochettino no se ha salvado de las críticas, recientemente en la derrota ante Corea del Sur, en partido que fue totalmente de los asiáticos, se llevó los cuestionamientos por la derrota y la falta de idea del equipo estadounidense, el estratega argentino se convirtió en uno de los más señalados por la misma y por la falta de competencia ante rivales -supuestamente- del mismo nivel.

Las siete derrotas del estratega argentino, en ese momento, del combinado de las Barras y las Estrellas fueron contra rivales dentro del top 30 del Ranking FIFA. Las selecciones con las cuales Estados Unidos perdió son: Panamá, Canadá, Turquía, Suiza, Corea del Sur y México en dos ocasiones.

Pochettino en un juego de Estados Unidos | IMAGO7 | IMAGO7

En total, Mauricio Pochettino ha dirigido con Estados Unidos un total de 22 encuentros, con un balance general de 14 victorias, siete derrotas y un empate. Sin embargo, el estratega argentino también ya perdió dos torneos internacionales, la Copa Oro -en la Final ante México- y la Nations League.

Sin embargo, en los últimos juegos de la Selección de Estados Unidos nuevamente ha retomado el nivel, justamente su última derrota fue contra los asiáticos, desde entonces son cinco partidos sin perder, entre ellos cuatro victorias ante Japón, Australia, Paraguay y la reciente goleada a Uruguay.