Futbol

Pumas y la parte más complicada de su calendario

Guillermo Martínez le dio el triunfo a Pumas ante Necaxa en la Jornada 10 del Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 16:16 - 09 marzo 2026
Universidad Nacional enfrentará a tres rivales directos consecutivamente

Los Pumas de Efraín Juárez han tenido un torneo positivo hasta ahora, con únicamente una derrota en 10 partidos disputados. Con una mejora progresiva en cuanto a su estilo de juego, Universidad Nacional llega a la parte más dura de su calendario, en la que enfrentan a rivales directos que también competirán por la zona alta de la tabla.

Tras el triunfo ante Necaxa, el Club Universidad Nacional se colocó en un panorama positivo para atravesar esta etapa en el torneo, pues era vital sacar tres puntos para no salir de los primeros puestos y tener grandes posibilidades de clasificar a Liguilla.

Guillermo Martínez anotó el gol del triunfo de Pumas sobre Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuáles son los partidos que siguen para Pumas?

La primera gran prueba para Pumas es Cruz Azul el 14 de marzo, en una rivalidad que ya existía, pero que se ha intensificado en los últimos años. En la Jornada 11, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario para este enfrentamiento entre las dos mejores ofensivas del Clausura 2026.

Posteriormente, América visitará Ciudad Universitaria para la Jornada 12 el 21 de marzo, en una edición más del Clásico Capitalino. No es el mejor momento para las Águilas, por lo que Pumas tiene la oportunidad de salir victorioso en el duelo ante su máximo rival. 

Chivas es el rival que cerrará esta seguidilla de partidos complicados para Pumas. El conjunto auriazul viajará a Guadalajara, una de las plazas que más se le dificulta, además de resaltar el buen momento que atraviesa el Rebaño bajo el mando de Gabriel Milito. 

Agustín Palavecino y Nico Ibáñez en festejo de gol en duelo ante Atlético San Luis Jornada 10 Clausura 2026 | IMAGO7

Panorama de Pumas 

El equipo auriazul se ubica en la quinta posición, con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y una derrota. La única caída de Pumas fue ante Toluca, en un partido en el que compitió adecuadamente con el Bicampeón del futbol mexicano.

Los dirigidos por Efraín Juárez encontraron un ritmo constante en sus resultados y la manera de hacer goles, pues ya son 16 partidos consecutivos en marcar por lo menos una vez. Dicha estadística deberá ser reflejada para salir con una buena marca de la parte más dura de su calendario.

Efraín Juárez en el partido Pumas ante Necaxa | MEXSPORT
