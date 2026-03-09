Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Célula canina entra a rescate tras colapso en San Antonio Abad

La estructura de un edificio privado ubicado en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, colapsó la tarde de este lunes 9 de marzo.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:28 - 09 marzo 2026
Equipos de emergencia acudieron a la zona para realizar labores de rescate y búsqueda entre los escombros

Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó el lunes 9 de marzo de 2026 en las inmediaciones de la estación San Antonio Abad del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El incidente provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia que acudieron para atender la situación.

Rescatistas trabajan entre los restos del edificio colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc./ Bomberos CDMX

Tras el derrumbe, autoridades capitalinas desplegaron equipos especializados de rescate para revisar la zona afectada y buscar posibles personas atrapadas. El inmueble se encontraba en trabajos de demolición cuando parte de la estructura cedió, lo que generó el colapso y la caída de escombros.

El derrumbe ocurrió en un inmueble en demolición cerca de la estación San Antonio Abad del Metro./ X:@JefeVulcanoCova

Entre los grupos que participan en las labores se encuentra la célula de búsqueda y rescate homo-canina, integrada por rescatistas y perros entrenados para localizar personas bajo estructuras colapsadas. Este tipo de unidades se utiliza en emergencias donde es necesario detectar señales de vida entre restos de construcción.

Los equipos de emergencia trabajan en coordinación con personal de Protección Civil, bomberos y autoridades de seguridad, quienes acordonaron el área para facilitar las maniobras de rescate y evitar riesgos para los habitantes y transeúntes de la zona.

¿Qué ocurrió en el derrumbe cerca del Metro San Antonio Abad?

El colapso ocurrió en un inmueble ubicado a pocos metros de la estación San Antonio Abad del Metro, en una zona donde se realizaban trabajos de demolición. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento exacto en que la estructura se desploma, generando una nube de polvo y el desprendimiento de materiales.

La célula de búsqueda homo-canina fue desplegada para apoyar en la revisión del área afectada./ X

Las imágenes difundidas en internet muestran cómo el edificio se derrumba mientras algunas personas observan a distancia. Tras el incidente, vecinos y testigos reportaron el hecho a las autoridades, lo que activó la respuesta de los servicios de emergencia.

¿Qué labores realiza la célula homo-canina en el rescate?

La célula homo-canina se encarga de apoyar en la localización de posibles víctimas atrapadas entre los escombros. Los perros rescatistas están entrenados para detectar olores humanos y señales de vida, lo que permite a los equipos de emergencia dirigir de manera más precisa las labores de búsqueda.

Este tipo de unidades suele emplearse en situaciones de colapso de estructuras, sismos o accidentes mayores, ya que su intervención puede acelerar la localización de personas. Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades mantienen presencia en el sitio y siguen evaluando las condiciones del inmueble colapsado.

Cuerpos de emergencia acordonaron la zona mientras continúan las labores de rescate./ X:@JefeVulcanoCova
