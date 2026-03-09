Exfigura de Atlas cuestiona arbitraje en el Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío volvió a encender la rivalidad entre Atlas y Guadalajara, no solo por el resultado en la cancha, sino también por la polémica arbitral que dejó el encuentro. Chivas logró una remontada en el segundo tiempo para quedarse con la victoria, pero diversas decisiones del árbitro Marco Antonio 'Gato' Ortíz provocaron fuertes cuestionamientos por parte de aficionados rojinegros.

Tras el partido, uno de los que alzó la voz fue Miguel Ángel Fraga, exportero del Atlas, quien criticó públicamente la actuación del silbante. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, el exfutbolista expresó su inconformidad con las decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron en el desarrollo del encuentro.

Fraga señaló que en el partido se presentaron jugadas similares que terminaron marcándose de forma distinta. Particularmente, cuestionó la sanción de un penal a favor de Chivas mientras una acción similar en contra del Atlas no fue señalada, lo que generó molestia entre los seguidores del conjunto rojinegro.

¿Por qué Fraga cuestiona el arbitraje del Clásico Tapatío?

En su mensaje, el exguardameta pidió una explicación clara sobre la diferencia de criterios en jugadas similares. Fraga mencionó acciones como pisotones y empujones por la espalda, que en algunos casos fueron sancionados como falta o penalti, mientras que en otras jugadas no se marcó nada.

“Nada más explíquelo. ¿Por qué una jugada en un partido se marca de una forma y al siguiente día una jugada igual no es penalti?”, cuestionó el exfutbolista en su publicación, donde invitó a los aficionados a debatir sobre las decisiones arbitrales.

El exportero también destacó que este tipo de jugadas pueden marcar una diferencia importante en el marcador, especialmente en un partido tan intenso como el Clásico Tapatío, donde cada decisión puede cambiar el rumbo del encuentro.

Miguel Ángel Fraga con Atlas en 2018 | MEXSPORT

Las polémicas arbitrales que dejó el Atlas vs Chivas

El encuentro entre Atlas y Chivas dejó varias jugadas discutidas que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Entre ellas destacó la jugada del penalti marcado a favor del Guadalajara, que algunos seguidores rojinegros consideraron rigorista.

Otra acción que generó debate fue un contacto dentro del área que Atlas reclamó como penalti, pero que el árbitro decidió no sancionar, lo que alimentó aún más la polémica tras el silbatazo final.