Futbol

¡Tremendo inicio de semana! Chivas se burla del Atlas con imagen ‘sensible’ tras triunfo en el Clásico Tapatío

El técnico de Chivas dio detalles sobre lo sucedido en el Clásico Tapatío
Ramiro Pérez Vásquez 11:24 - 09 marzo 2026
La cuenta oficial del cuadro rojiblanco dejó un posteo en X

El CD Guadalajara arrancó la semana en redes sociales con un mensaje de burla sobre el Atlas tras el triunfo 2-1 en el Clásico tapatío; a través de la cuenta oficial de X del club en inglés dejaron una imagen con Édgar Zaldivar dolido sobre el terreno de juego y una mirada penetrante de Tala Rangel.

Dicha imagen se ve al jugador de los Rojinegros con una molestia en la pierna izquierda sobre el césped y su mirada clavada hacia el suelo acompañado del arquero que en primera instancia muestra una visión seria sobre el jugador y con el cuerpo erguido.

¿Cómo fue el partido?

Chivas volvió a la senda del triunfo; sin embargo, tuvo que remar contra corriente luego de que Atlas se colocó pronto al frente en el marcador. Ante el gran recibimiento recibido y el empuje de su afición, los dirigidos por Diego Cocca, aprovecharon un error de Chivas para colocar el primero de la noche

En la jugada Raúl Rangel, fue uno de los más criticados debido a su falla, salió jugando con Rubén González, quien en su afán de ir por la pelota se cayó por lo que el balón fue recuperado por Paulo Ramírez, este vio adelantado al ‘Tala’ y definió con un disparo colocado para colocar el 1-0 y convertir en una fiesta las gradas del Estadio Jalisco.

Gato Ortiz amonestando a un jugador de Atlas en el duelo contra Chivas I IMAGO7

Gol y falla de Hormiga González

Pese a tener el dominio de las acciones, Chivas se fue al descanso sin anotaciones, sumamente presionado y con múltiples dudas; mientras que, Atlas se fue al descanso con su portería sin anotaciones. Para el segundo tiempo, la insistencia de Chivas tuvo su recompensa.

Ángel Sepúlveda le robó el balón a Aldo Rocha en una salida, por lo que el balón llegó a los pies de Armando González, quien sacó un disparo potente que fue ligeramente desviado e imposibilitó que Camilo Vargas llegara al balón y terminara por encajarse.

'Hormiga' González con su sexto gol del torneo | MexSport

La Hormiga tendría otra oportunidad de convertir desde los once pasos, tras un falta polémica que se sancionó como pena máxima para el Guadalajara, pero la buena estirada de Camilo Vargas evitaría el doblete del atacante mexicano.

Festejo de Chivas después de llegar al triunfo en el Clásico Tapatío | MexSport

Al final del encuentro, llegaría otra sanción desde el manchón penal para los rojiblancos esta vez Ángel Sepúlveda sería el encargado de ejecutar el tiro para que se diera la remontada y se sellaran las tres unidades tras hilar dos encuentros con derrota.

