¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?

Finalmente se podrá disputar el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y CF América correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 tras su reprogramación debido a los acontecimientos de violencia que se derivaron hace un par de semanas en Guadalajara por el abatimiento de ‘El Mecho’.

La liga hizo oficial la nueva fecha para el duelo y ahora se efectuará el 10 de marzo a las 19:07 hrs, tiempo del centro de México, además se hizo la mención sobre el cambio del juego entre las Rojiblancas y Bravas para el próximo 20 de abril de la Jornada 11.

“El duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, se disputará el próximo 10 de marzo a las 19:07 horas, en el Estadio Akron. Asimismo, el duelo entre el Club Guadalajara y FC Juárez correspondiente a la Jornada 11, será reprogramado para el lunes 20 de abril a las 19:00 horas”, resaltó en su comunicado.

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7

¿Cómo llegan?

Las tapatías llegaban a este duelo con el ánimo a tope y en el segundo puesto tras vencer al Atlas en la fecha pasada. Sin embargo, tras la reprogramación y los resultados derivados de la jornada las Chivas ahora se encuentran en el tercer puesto con 22 unidades.

El Rebaño supo reponerse y logró realizar la remontada tras un gol de vestidor y a un penal fallado para sumar tres puntos que lo impulsaron al subliderato de la tabla de manera momentánea dejando su marca con siete victorias, un empate y una derrota.

América vs Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil I IMAGO7

Por su parte, el América desaprovechó la oportunidad de vencer a Rayadas , dadas las circunstancias del partido; sin embargo, terminó repartir unidades tras un empate a un tanto. El marcador se abrió al minuto 32 después de una desafortunada acción de la defensa brasileña Daiane Santos.

Las Azulcremas no han tenido el torneo esperado y hasta el momento con nueve juegos disputados suman seis victorias y tres empates, manteniendo el invicto; pero, el buen momento de equipos como Monterrey, Pachuca y Chivas la tienen por debajo del liderato.

Victoria de Chivas sobre América en la Liga MX Femenil I IMAGO7

¿A qué hora ver?

Todo está listo para partido que se disputará este 10 de marzo desde el Estadio Akron en punto de las 19:05hrs, tiempo del centro de México, entre tapatías y capitalinas y lo podrás disfrutar a través de FOX en Tubi y Amazon Prime para México.

Fecha: 10 de marzo

Hora: 19:05

Estadio: Akron