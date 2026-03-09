Verificación de edad requerida
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Finalmente se podrá disputar el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y CF América correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 tras su reprogramación debido a los acontecimientos de violencia que se derivaron hace un par de semanas en Guadalajara por el abatimiento de ‘El Mecho’.
La liga hizo oficial la nueva fecha para el duelo y ahora se efectuará el 10 de marzo a las 19:07 hrs, tiempo del centro de México, además se hizo la mención sobre el cambio del juego entre las Rojiblancas y Bravas para el próximo 20 de abril de la Jornada 11.
“El duelo correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, se disputará el próximo 10 de marzo a las 19:07 horas, en el Estadio Akron. Asimismo, el duelo entre el Club Guadalajara y FC Juárez correspondiente a la Jornada 11, será reprogramado para el lunes 20 de abril a las 19:00 horas”, resaltó en su comunicado.
¿Cómo llegan?
Las tapatías llegaban a este duelo con el ánimo a tope y en el segundo puesto tras vencer al Atlas en la fecha pasada. Sin embargo, tras la reprogramación y los resultados derivados de la jornada las Chivas ahora se encuentran en el tercer puesto con 22 unidades.
El Rebaño supo reponerse y logró realizar la remontada tras un gol de vestidor y a un penal fallado para sumar tres puntos que lo impulsaron al subliderato de la tabla de manera momentánea dejando su marca con siete victorias, un empate y una derrota.
Por su parte, el América desaprovechó la oportunidad de vencer a Rayadas , dadas las circunstancias del partido; sin embargo, terminó repartir unidades tras un empate a un tanto. El marcador se abrió al minuto 32 después de una desafortunada acción de la defensa brasileña Daiane Santos.
Las Azulcremas no han tenido el torneo esperado y hasta el momento con nueve juegos disputados suman seis victorias y tres empates, manteniendo el invicto; pero, el buen momento de equipos como Monterrey, Pachuca y Chivas la tienen por debajo del liderato.
¿A qué hora ver?
Todo está listo para partido que se disputará este 10 de marzo desde el Estadio Akron en punto de las 19:05hrs, tiempo del centro de México, entre tapatías y capitalinas y lo podrás disfrutar a través de FOX en Tubi y Amazon Prime para México.
Fecha: 10 de marzo
Hora: 19:05
Estadio: Akron
Transmisión: FOX en Tubi y Amazon Prime