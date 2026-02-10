Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026

Luego de disputarse las primeras ocho jornadas de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, la Tabla General comienza a tomar forma, donde una vez más un equipo del norte lidera la parte alta, seguidas de las Águilas del América, las cuales se aferran al sueño del título año tras año.

Las Águilas son el segundo lugar de la competencia | Imago7

Rayadas y Águilas se roban la punta De la Jornada 1 a la 4, el equipo de Monterrey es el único que ha conseguido cuatro victorias de manera consecutiva, además de presumir la marca de un solo gol recibido en cuatro partidos. En cuanto a las Águilas del América, una vez más vuelven a pelear por el liderato de la Liga MX Femenil. Las dirigidas por Ángel Villacampa han conseguido tres victorias y solo un empate, sumando un total de 10 puntos (dos por debajo de Rayadas).

Se acabó el invicto

Después de perder en contra de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas perdió el invicto de siete partidos, de los cuales había ganado seis; sin embargo, aún se ubican en la tercera plaza del certamen.

Guadalajara ha sufrido su primer descalabro del torneo | Imago7

El conjunto de Pumas pese a la victoria ante el Rebaño, se coloca como el sexto peldaño del campeonato. Las dirigidas por Roberto Medina, llegan al Clausura 2026 con una nueva ilusión, la de ser protagonistas en el campeonato. Tras ocho fechas, el equipo de Pumas suma 16 puntos. Tigres, las actuales campeonas, cayeron ante las Bravas de Juárez, por lo que se han caído hasta el puesto siete, aunque con un partido pendiente en contra de Puebla.