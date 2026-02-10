Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey | IMAGO7
Aldo Martínez 00:33 - 10 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Rayadas es el equipo que más puntos ha sumado en lo que va del campeonato

Luego de disputarse las primeras ocho jornadas de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, la Tabla General comienza a tomar forma, donde una vez más un equipo del norte lidera la parte alta, seguidas de las Águilas del América, las cuales se aferran al sueño del título año tras año.

Las Águilas son el segundo lugar de la competencia | Imago7

Rayadas y Águilas se roban la punta

De la Jornada 1 a la 4, el equipo de Monterrey es el único que ha conseguido cuatro victorias de manera consecutiva, además de presumir la marca de un solo gol recibido en cuatro partidos.

En cuanto a las Águilas del América, una vez más vuelven a pelear por el liderato de la Liga MX Femenil. Las dirigidas por Ángel Villacampa han conseguido tres victorias y solo un empate, sumando un total de 10 puntos (dos por debajo de Rayadas).

Se acabó el invicto

Después de perder en contra de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, Chivas perdió el invicto de siete partidos, de los cuales había ganado seis; sin embargo, aún se ubican en la tercera plaza del certamen.

Guadalajara ha sufrido su primer descalabro del torneo | Imago7

El conjunto de Pumas pese a la victoria ante el Rebaño, se coloca como el sexto peldaño del campeonato. Las dirigidas por Roberto Medina, llegan al Clausura 2026 con una nueva ilusión, la de ser protagonistas en el campeonato. Tras ocho fechas, el equipo de Pumas suma 16 puntos.

Tigres, las actuales campeonas, cayeron ante las Bravas de Juárez, por lo que se han caído hasta el puesto siete, aunque con un partido pendiente en contra de Puebla.

Así marcha la Tabla General de la Liga MX Femenil:

Últimos videos
Lo Último
00:48 Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
00:33 Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026
00:10 Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
00:08 Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
23:57 Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
23:26 Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas
23:12 ¿Regresa a México? Jonathan 'Cabecita' Rodríguez ha dejado de ser jugador de Portland Timbers
23:08 Rayadas se afianza en la cima del Clausura 2026 con una victoria contundente sobre Toluca
22:49 Vacuna contra el sarampión: estos son los síntomas secundarios que pueden presentarse
21:47 El nombre de Franck Ribéry aparece en los documentos desclasificados del caso Epstein
Tendencia
1
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
2
Fórmula 1 La polémica detrás del anuncio de Cadillac F1: Michael Bay acusa plagio, demandó y buscó bloquearlo
3
Futbol Internacional Joan Laporta renuncia a la presidencia del FC Barcelona
4
Empelotados ¿Adiós a TV Azteca? Esto se sabe de la ausencia de Martinoli en el Toluca vs Cruz Azul
5
Futbol ¡A contrarreloj! América avanza para cerrar a un lateral sudamericano antes del cierre de registros
6
Futbol México Sub-17 goleó a Barbados y aseguró la clasificación al Mundial de la categoría
Te recomendamos
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Futbol
10/02/2026
Liga MX: Así se vive el cierre del mercado de fichajes EN VIVO
Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026
Futbol
10/02/2026
Liga MX Femenil: Así marcha la Tabla General del Clausura 2026
Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
Lucha
10/02/2026
Bad Bunny, un conejo que ya ha conquistado dos deportes en USA: WWE y la NFL
Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
Portada del día
10/02/2026
Portada RÉCORD 10 de febrero de 2026
Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
NFL
09/02/2026
Klint Kubiak es oficialmente el nuevo entrenador jefe de Las Vegas Raiders
Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas
Futbol
09/02/2026
Efraín Juárez pone fin a los rumores de su salida de Pumas