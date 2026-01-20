América Femenil vence a Atlético San Luis y duerme como líder del Clausura 2026

América Femenil confirmó su gran momento en el Clausura 2026. A pesar de toparse con una férrea defensiva, las Águilas encontraron recompensa a su insistencia y derrotaron 2-0 al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, resultado que las coloca, de manera momentánea, en la cima de la tabla y mantiene su condición de invictas.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto azulcrema tomó el control del encuentro. La posesión y la presión alta marcaron el ritmo, aunque la contundencia tardó en llegar ante una zaga potosina bien plantada y una inspirada Ana Zárate bajo los tres postes.

La primera advertencia fue tempranera. Al minuto 3, Jana Gutiérrez envió un centro preciso que Kiana Palacios conectó de cabeza, pero el poste izquierdo ahogó el grito de gol. La tónica se repitió durante el primer tiempo: América atacaba y San Luis resistía. Incluso, Karen Cano apareció sobre la línea para salvar a las locales cuando el balón ya parecía destinado al fondo de la red.

América venció a San Luis | IMAGO7

Atlético San Luis también tuvo su momento. Al 25’, Rebeca Contreras sorprendió con un sutil globito que se estrelló en el travesaño, única ocasión clara de las potosinas ante una Sandra Paños atenta.

Para la segunda mitad, las Águilas mantuvieron la intensidad. Irene Guerrero probó desde fuera del área al 52’, obligando a Zárate a una espectacular atajada. La revancha llegó minutos después.

Al 60’, Kiana Palacios filtró un balón preciso para Irene Guerrero, quien no dudó y sacó un derechazo al primer poste para romper el cero y hacer justicia en el marcador. América no bajó el ritmo y siguió tocando la puerta; Elaily Hernández y el poste evitaron que la ventaja se ampliara de inmediato.

América celebra | IMAGO7

El golpe definitivo llegó al 70’. Nancy Antonio, recientemente renovada, tomó el balón desde larga distancia y con un disparo potente y colocado sentenció el encuentro, sellando una victoria que refleja el dominio americanista.

Con este resultado, América Femenil suma tres triunfos y un empate en el Clausura 2026 y dormirá como líder del torneo. Su siguiente compromiso será el próximo domingo, cuando reciba a Mazatlán FC en la Jornada 5 de la Liga MX Femenil.