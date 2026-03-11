Muerte de “El Mencho” pega al bolsillo: ventas caen hasta 20% en varias ciudades

La violencia registrada tras el operativo en el que murió Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no solo dejó bloqueos y enfrentamientos en varios estados del país. También tuvo un fuerte impacto en la economía cotidiana.

De acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia del consumidor NielsenIQ (NIQ), las ventas minoristas a nivel nacional cayeron 6.5% durante la semana posterior a los hechos, en comparación con la semana previa.

La caída fue especialmente marcada en el Occidente y Bajío, regiones donde se concentraron los disturbios, bloqueos carreteros y quema de vehículos tras el operativo contra el capo.

Las ventas bajaron tras la ola de violencia que se desató en el occidente del país / FREEPIK

Caídas de hasta 20% en ciudades clave

El reporte revela que varias ciudades registraron una fuerte contracción en el consumo. Guadalajara, Jalisco, e Irapuato, Guanajuato, tuvieron descensos de 20.9% y 20.7% respectivamente, mientras que en León la caída fue de 20.5%.

Otros puntos también reflejaron afectaciones importantes en el comercio:

Tepic, Nayarit: -18.5%

Morelia, Michoacán: -16.1%

Puerto Vallarta, Jalisco: -16.1%

Según la consultora, el cierre temporal de negocios, el temor de la población y los bloqueos en carreteras federales alteraron la dinámica comercial.

La muerte de El Mencho causó que la gente no saliera a comprar cosas por miedo / Especial

“La crisis de inseguridad que se detonó el pasado domingo 22 de febrero provocó que el consumo presentara una desaceleración en los autoservicios, impactando la dinámica comercial a nivel nacional”, dijo al respecto la directora de Customer Success para NIQ México, Raquel Jiménez.

Cambian hábitos de compra por miedo

El análisis también detectó un cambio en el comportamiento de los consumidores durante los días de tensión.

Ante la incertidumbre, muchas personas dejaron de comprar productos de consumo inmediato y optaron por artículos que pueden almacenarse por más tiempo.

El estudio explica que “donde el consumidor ha migrado de productos de consumo inmediato a artículos de previsión y larga vida de anaquel”. Un ejemplo claro ocurrió en Guadalajara, donde el consumo de refrescos cayó 14.7% en comparación con la semana anterior.

En contraste, se observó un aumento atípico en la demanda de productos como botiquines, sardinas y atún enlatado, artículos que suelen comprarse para situaciones de emergencia o previsión.

“Es relevante destacar que productos con larga vida en el anaquel, como las sardinas y los botiquines, han ganado relevancia frente al consumo habitual de refrescos y botanas (...) Los factores externos de seguridad actúan como un disruptor crítico en la cadena de valor, alterando no solo la logística de distribución, sino la psicología del gasto y la composición del ticket promedio en el corto plazo”, sostiene el documento.

La demanda de productos como botiquines, sardinas y atún enlatado aumentó en comparación a otros artículos / FREEPIK

Daños también alcanzan a las aseguradoras

El impacto económico no solo se reflejó en el consumo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que los actos violentos registrados entre el 22 y el 25 de febrero provocaron pérdidas por 254 millones de pesos en bienes asegurados.

El organismo reportó 104 siniestros de daños materiales (sin considerar autos) y 881 reportes relacionados con vehículos afectados durante los disturbios.