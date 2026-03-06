VIDEOS: El Mencho: así luce el lugar donde fue enterrado el líder del CJNG

A pocos días de que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fuera sepultado en Zapopan, Jalisco, su tumba continúa llamando la atención. El lugar permanece cubierto con decenas de arreglos florales y coronas de luto, muchos de ellos colocados de forma anónima.

Entre las flores destaca una figura particular: un gallo formado con arreglos florales, símbolo asociado al capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien también se le conocía como el “Señor de los Gallos”.

La tumba de El Mencho continúa con flores frescas y coloridas a pesar de tener 5 días que fue sepultado / Especial

Flores, silencio… y vigilancia discreta

El sepulcro se encuentra dentro del cementerio Recinto de la Paz, ubicado en Zapopan, a escasos minutos de la 15 Zona Militar. En apariencia, el lugar mantiene la tranquilidad típica de un panteón en un día laboral, con pocas visitas y ambiente silencioso.

Sin embargo, durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se detectó que algunas personas observaban con atención a quienes se acercaban a la tumba. Incluso se pudo notar que algunos tomaban fotografías discretamente con teléfonos celulares, lo que hace pensar en la presencia de los llamados “halcones”, vigilantes que monitorean movimientos en zonas vinculadas al crimen organizado.

Estos individuos suelen encargarse de reportar cualquier actividad sospechosa en lugares considerados estratégicos, en este caso el sitio donde descansan los restos del antiguo líder criminal.

En el lugar reportan la presencia de 'halcones' para ver quién visita el lugar / Especial

La tumba del fundador del CJNG

Cinco días después del sepelio, el sitio donde fue enterrado Oseguera Cervantes continúa cubierto de flores frescas y otras que comienzan a marchitarse. Los arreglos incluyen rosas rojas y blancas, además de coronas fúnebres colocadas alrededor de la tumba.

Los restos del líder del CJNG fueron reclamados por familiares ante la Fiscalía General de la República (FGR), quienes posteriormente los trasladaron para su entierro en este cementerio de la zona metropolitana de Guadalajara.

El Ejército mexicano estuvo vigilando el panteón por algunos días / Especial

Durante el día de la sepultura, elementos del Ejército resguardaron la zona mientras la carroza ingresaba al panteón. Actualmente ya no hay presencia visible de fuerzas federales o estatales, aunque la vigilancia parece mantenerse de forma discreta.

La tumba del capo, abatido por las Fuerzas Armadas el 22 de febrero, se ha convertido desde entonces en un punto de curiosidad y atención dentro del camposanto.