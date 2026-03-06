Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

PSG cae ante Mónaco y el Lens de Saint-Maximin se saborea el 'liderato'

PSG cae ante Mónaco en la J25
Associated Press (AP) 17:39 - 06 marzo 2026
El París Saint-Germain perdió por marcador de 1-3 en el Parque de los Príncipes

El campeón reinante París Saint-Germain dejó escapar puntos en la carrera por el título de la liga francesa tras perder 3-1 en casa ante un inspirado Mónaco el viernes, día del Vía Crucis, en la Jornada 25 de la Ligue 1. Representó la cuarta derrota liguera del líder PSG en la campaña pudo haber sido incluso más abultada.

Lens, su escolta inmediato, aparece con la máxima oportunidad y puede colocarse a un punto de la cima si vence al colista Metz en la continuación de la Jornada 25, el equipo del examericanista Allan Saint-Maximin se encuentra con 53 unidades.

Luis Enrique durante el PSG vs Mónaco l AP

Así encaminó el Mónaco a la victoria

El extremo Maghnes Akliouche abrió el marcador para Mónaco y el delantero estadounidense Folarin Balogun sentenció el triunfo con un remate desviado a los 73 minutos. Cabe menciona que, Mónaco venció 1-0 al PSG en la Ligue 1 en septiembre y tomó ventaja en el marcador en los cuatro partidos de esta temporada, incluidos dos en la Liga de Campeones.

El PSG recibirá a Chelsea en el partido de ida de su cruce de Octavos de Final de la Liga de Campeones el miércoles. A los 27 minutos, Akliouche aprovechó una pésima defensa de Warren Zaïre-Emery, quien intentó salir regateando desde su área y perdió el balón.

PSG no pudo ante el Mónaco l AP

Balogun reaccionó rápido para combinar con Akliouche a su derecha y estrelló el balón en el poste antes de que entrara. Akliouche marcó en el mismo arco en el Parque de los Príncipes en el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones. El PSG avanzó 5-4 en el global.

Mónaco, quinto en la tabla, anotó su segundo gol a los 10 minutos de la segunda parte, cuando el mediocampista Aleksandr Golovin, que acababa de ingresar, colocó el balón en la esquina inferior tras enganchar un centro desde la derecha. Casi vuelve a marcar instantes después con un soberbio disparo con caída desde 25 metros.

Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón, entró por el PSG a la hora de juego, tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en el gemelo, pero le faltó chispa, y no pudo marcar diferencia para los parisinos.

Dembélé entró de cambio pero no hizo mucho ante Mónaco l AP

¿Quién anotó por el PSG?

El delantero Bradley Barcola recortó distancias a los 71 con un disparo raso desviado, pero Balogun restableció la ventaja de dos goles desde el borde del área cuando su remate se elevó por encima de la cabeza del portero Matvei Safonov.

