Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial

Terminó la espera para todos los fanáticos del juego de la pelota, finalmente el Clásico Mundial 2026 comenzó para la novena de México, misma que volvió a cumplir y derrotó a su similar de Gran Bretaña con un total de ocho carreras contra una, arrancando con el pie derecho el torneo.

Novena de México en su debut en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

Pitchers de primer nivel

El esperado encuentro del equipo tricolor ante los británicos fue todo lo contrario a lo esperado. La novena europea salió con un dominio en el montículo gracias a su abridor, Jack Anderson. Sin embargo, Javier Assad hizo lo propio y se cerró el duelo hasta la Segunda entrada.

El juego parecía romperse luego de que en la parte alta de la segunda entrada, el jugador de los Bravos de Atlanta, Ignacio Gonzáles, conectó un imparable rumbo a la zona central de la grada del Daikin Park en Houston.

Victoria de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 | MEXSPORT

Pese a la conexión del jugador de la Grandes Ligas, el duelo volvió a convertirse en un batalla de pitchers, dejando la pizarra en 1-0 durante las siguientes cinco entradas hasta que llegó el empate.

La sexta entrada puso en aprietos a los de playera tricolor, gracias a un imparable de Harry Ford, que apareció en el momento donde más dominante se veía el equipo británico, bajando las caras de la banca mexicana.

Alek Thomas con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol| MEXSPORT

México levanta la mano en el Clásico Mundial

La fatídica entrada hizo su aparición, pero no en el capítulo siete cómo nos tiene acostumbrados, sino que fue hasta la octava, cuando el jugador de los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda, conectó un cuadrangular con la casa casi llena, poniendo el marcador 4-1 y haciendo soñar a México.

Finalmente en la novena entrada, el equipo británico soltó el brazo poco a poco hasta que la zona del bate se volvió una auténtica fiesta mexicana con los sencillos de Nick Gonzáles y Alex Thomas, mismos que sentenciaban el 6-1. Arozarena y Duran hicieron lo propio solo dos turnos después y así finiquitaron el primer juego del cuadro verde.

Para evitar una sorpresa, Gil mandó a uno de los mejores cerradores al montículo y como era de esperarse, Andrés Muñoz dio cátedra en sus disparos y pese a permitir dos carreras rivales, el oriundo de los Mochis Sinaloa demostró por qué México pisa fuerte en el campeonato mundial.