¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?

El torneo internacional del juego de pelota más grande del mundo llega a su sexta edición, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. 20 naciones buscarán hacerse con el título, sin embargo, sólo un equipo logrará la gloria eterna, marchando como favoritos la novena de Japón y de Estados Unidos.

Shohei Ohtani con la novena de Japón | AP

¿Qué equipos son los favoritos?

No es una casualidad que los norteamericanos y los nipones sean los dos favoritos a ganar el campeona, pues desde su creación en 2006, el Clásico mundial ha tenido como protagonistas estas dos naciones.

Estados Unidos llega con un equipo plagado de estrellas de la MLB, con Aaron Judge de los Yankees como su capitán y máximo exponente. Del otro lado están Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto como los exponentes de Japón, actual campeón del torneo.

Aaron Judge en entrenamiento con la novena de Estados Unidos | AP

El equipo de las barras y las estrella llega al campeonato con un total de -112 en Caliente.MX, colocándose como el favorito para alzar el trofeo que han buscado repetir desde el 2017.

Detrás de los Estados Unidos llega Japón, los nipones presentan un saldo de +375, siendo sumamente superior a México pero quedando aún lejos del equipo al que derrotaron en la final del Mundial anterior.

Lanzador abridor de Estados Unidos, Paul Skenes | AP

¿Cómo marchan el resto de los equipos?

La novena más cercana a los favoritos es México. El tercer lugar del último campeonato mundial llega con un +1600, siendo elegido como el tercer candidato ganar el galardón internacional.

Del otro lado de la moneda, hay equipos que si bien tienen todo el mérito por ser parte del Clásico, la realidad es que se presentan con una nula posibilidad de conseguir el título, siendo la peor ranqueada la novena de Brasil con un total de +40000.