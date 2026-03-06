Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?

Yoshinobu Yamamoto con la novena de Japón | AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:59 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Japón y Estados Unidos lideran como los candidatos número uno, México escala posiciones a un día de su debut

El torneo internacional del juego de pelota más grande del mundo llega a su sexta edición, en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. 20 naciones buscarán hacerse con el título, sin embargo, sólo un equipo logrará la gloria eterna, marchando como favoritos la novena de Japón y de Estados Unidos

Shohei Ohtani con la novena de Japón | AP

¿Qué equipos son los favoritos?

No es una casualidad que los norteamericanos y los nipones sean los dos favoritos a ganar el campeona, pues desde su creación en 2006, el Clásico mundial ha tenido como protagonistas estas dos naciones. 

Estados Unidos llega con un equipo plagado de estrellas de la MLB, con Aaron Judge de los Yankees como su capitán y máximo exponente. Del otro lado están Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto como los exponentes de Japón, actual campeón del torneo.

Aaron Judge en entrenamiento con la novena de Estados Unidos | AP

El equipo de las barras y las estrella llega al campeonato con un total de -112 en Caliente.MX, colocándose como el favorito para alzar el trofeo que han buscado repetir desde el 2017.

Detrás de los Estados Unidos llega Japón, los nipones presentan un saldo de +375, siendo sumamente superior a México pero quedando aún lejos del equipo al que derrotaron en la final del Mundial anterior. 

Lanzador abridor de Estados Unidos, Paul Skenes | AP

¿Cómo marchan el resto de los equipos?

La novena más cercana a los favoritos es México. El tercer lugar del último campeonato mundial llega con un +1600, siendo elegido como el tercer candidato ganar el galardón internacional. 

Del otro lado de la moneda, hay equipos que si bien tienen todo el mérito por ser parte del Clásico, la realidad es que se presentan con una nula posibilidad de conseguir el título, siendo la peor ranqueada la novena de Brasil con un total de +40000.

Momios del Clásico Mundial | CAPTURA DE PANTALLA
Últimos videos
Lo Último
21:32 Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
20:46 Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
20:27 Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
20:20 ¿Al Puskas? Rodrigo Contreras marcó un golazo que da la vuelta al mundo
20:04 Leonardo Jardim asume el Flamengo a días de la Final contra Fluminense
19:59 ¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?
19:36 Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
19:24 ¿Cómo le ha ido a México en el Clásico Mundial de Béisbol?
19:18 "Nunca quise el circo": Gareth Bale habló sobre sus problemas en su etapa con Real Madrid
19:08 Claro Sports transmitirá la UEFA Europa League y la Conference League en México
Tendencia
1
Contra ¿Es real la foto del Mencho muerto? Imagen viral desata debate en redes
2
Futbol ¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
3
Empelotados Pollo Briseño en polémica: ex pareja del defensa lanza supuesto dardo tras interacción con Miroslava Montemayor
4
Contra CURP Biométrica: ¿Cuál es el ÚLTIMO DÍA para tramitarla?
5
Futbol Charlyn Corral lanza mensaje de inspiración desde Palacio Nacional: "Las mexicanas somos de otro calibre"
6
Futbol Cruz Azul ya conoce su camino en la Leagues Cup 2026
Te recomendamos
Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
Contra
05/03/2026
Películas y documentales para entender el 8M: historias de lucha, justicia y resistencia
Donald Trump elogió a Lionel Messi | AP
Futbol
05/03/2026
Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
Contra
05/03/2026
Hallan sin vida a Karol Toledo, estudiante de la UAEM desaparecida en Morelos
Rodrigo Contreras marcó un gol de antología con Millonarios | X @MillosFCoficial
Futbol
05/03/2026
¿Al Puskas? Rodrigo Contreras marcó un golazo que da la vuelta al mundo
Leonardo Jardim en su presentación con Flamengo | AFP
Futbol
05/03/2026
Leonardo Jardim asume el Flamengo a días de la Final contra Fluminense
¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?
Beisbol
05/03/2026
¿Quiénes son los favoritos en las casas de apuestas para ganar el Clásico Mundial de Béisbol?