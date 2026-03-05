Verificación de edad requerida
¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses
América sigue buscando reforzarse en busca de levantar un nuevo trofeo. Tras cuatro fracasos consecutivos en el 2025, las Águilas quieren volver a lo más alto, pero para ello deberán conseguir un nuevo futbolista estrella.
El problema para América es que, para poder reforzarse con talento extranjero deben liberar una plaza de extranjeros, resultando en la baja de algún jugador en el equipo. De momento parece que, Javario Dilrosun sería el sacrificado, sin embargo, Víctor Dávila también podría dejar al club.
Durante el partido del América vs. Juárez, Víctor Dávila tuvo una aparatosa lesión de ruptura del ligamento cruzado anterior. Con información de Alejandro Orvañanos, el chileno será baja por todo lo que resta del torneo del Clausura 2026 y parte del Apertura 2026.
Una baja en la posición más débil del América
La lesión de Víctor Dávila afectará de forma grave a las Águilas, no solo por tener una pieza que genere goles u opciones en ofensiva, sino por ser la posición del campo donde más sufre el América: El centrodelantero.
Desde la lesión de Henry Martín, las Águilas han buscado un reemplazo competente para el 9 azulcrema; han intentado con Rodrigo Aguirre, Alejandro Zendejas (que ha sido utilizado como delantero centro), “Pantera” Zúñiga y el mismo Víctor Dávila.
Con Henry entre lesiones, la afición americanista tiene la incertidumbre de no saber cuál será su pieza fundamental en el ataque.
¿Cuándo podría regresar?
Un periodo de 8 meses en la Liga MX podría medirse en las fases entre la temporada regular y las Liguillas; se perderá el resto del Clausura 2026 y lo más probable es que lo veamos en Liguilla, pero del Apertura 2026.
Aún no se ha hablado de un posible reemplazo o una venta; de momento, el chileno comenzará con su cirugía y después su rehabilitación para volver lo antes posible a los terrenos de juego.