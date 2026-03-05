¡Se confirma lo peor! Víctor Dávila será baja con el América por 8 meses

América sigue buscando reforzarse en busca de levantar un nuevo trofeo. Tras cuatro fracasos consecutivos en el 2025, las Águilas quieren volver a lo más alto, pero para ello deberán conseguir un nuevo futbolista estrella.

El problema para América es que, para poder reforzarse con talento extranjero deben liberar una plaza de extranjeros, resultando en la baja de algún jugador en el equipo. De momento parece que, Javario Dilrosun sería el sacrificado, sin embargo, Víctor Dávila también podría dejar al club.