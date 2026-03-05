¡Ya extrañaban al Viejo Sabroso! Fórmula 1 revela avance con Checo Pérez como primero en aparecer

La espera terminó para los aficionados del automovilismo, ya que este jueves se apagan los semáforos para dar inicio a la Temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia. La máxima categoría regresa con varias novedades en la parrilla, entre ellas el esperado regreso del mexicano Sergio 'Checo' Pérez.

Después de un año sabático tras su salida de Red Bull, Checo Pérez vuelve a la Fórmula 1 como piloto de Cadillac, escudería que se integra a la parrilla para esta temporada. Su regreso ha generado gran expectativa entre los aficionados y también quedó reflejado en la tradicional intro oficial de la categoría.

Como ya es costumbre en cada campaña, la Fórmula 1 presentó el video que acompañará las transmisiones de todos los Grandes Premios durante el año. La introducción muestra uno a uno a los 22 pilotos que conforman la parrilla, acompañados por la icónica canción "The Chain", en la versión compuesta por Brian Tyler.

¿Por qué Checo Pérez aparece primero en la intro de la F1 2026?

El orden de aparición en la introducción no es casualidad. La Fórmula 1 determina la posición de cada equipo y piloto con base en cómo terminó el campeonato de constructores de la temporada anterior.

Debido a que Cadillac es una escudería nueva que no sumó puntos en el campeonato de constructores de 2025, aparece al inicio del video oficial. Por ello, los pilotos del equipo son los primeros en presentarse en la secuencia.

En ese contexto, Sergio Pérez es el encargado de abrir la lista de pilotos, seguido por su compañero de equipo. De esta manera, el mexicano se convierte en la primera imagen que aparece en la intro oficial de la Fórmula 1 para la temporada 2026.

Checo Pérez, en el Gran Premio de Australia | AP

Así se define el orden de los pilotos en la presentación

Después de Cadillac, el resto de los equipos aparece conforme a su posición en el campeonato de constructores del año pasado. Esto significa que las escuderías con peores resultados aparecen primero, mientras que las más exitosas se reservan para el final del video.

El cierre de la introducción queda en manos del equipo campeón de 2025, que en esta ocasión es McLaren. Así, la Fórmula 1 mantiene una tradición que cada temporada genera conversación entre los aficionados, especialmente cuando figuras como Checo Pérez protagonizan el inicio del video oficial.