Futbol

Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"

Vitinha en el empate del PSG I AP
Esteban Gutiérrez 08:46 - 05 marzo 2026
Vitinha, centrocampista y figura clave del Paris Saint-Germain, ha negado rotundamente los rumores sobre una posible salida del club parisino, descartando un traspaso al Real Madrid.

Durante una entrevista con el medio portugués Canal 11, Vitinha fue preguntado directamente sobre los rumores que lo sitúan en la órbita del conjunto merengue. Su respuesta fue tajante, calificando una posible salida en este momento como "una estupidez".

Vitinha celebra un gol con PSG | AP
“Sería una estupidez por mi parte dejar el PSG. No creo que mudarme a Madrid sea lo mejor para mí en este momento. Me siento muy bien aquí en el PSG. Tenemos una plantilla fantástica y un entrenador increíble como Luis Enrique", dijo.

Un pilar parisino con la vista en el futuro

La temporada actual de Vitinha refleja su importancia en el equipo. Con seis goles y diez asistencias en 37 encuentros oficiales, sus estadísticas demuestran su gran influencia en la faceta ofensiva del PSG.

El mediocampista tiene un contrato vigente con el club francés hasta el año 2029, lo que subraya su compromiso con el proyecto a largo plazo.

Aunque en la liga francesa no existen las cláusulas de rescisión como en España, se ha especulado sobre un posible acuerdo que permitiría su salida por una cifra cercana a los 90 millones de euros a partir de 2026. No obstante, el futbolista ha restado importancia a estas conjeturas.

En uno de los momentos más destacados de su carrera, el futbolista portugués Vitinha se ha consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo del Paris Saint-Germain. A sus 26 años, y bajo la dirección de Luis Enrique, su rendimiento ha despertado el interés de varios de los clubes más importantes de Europa.

Vitinha explicó que su situación tanto profesional como personal en la capital francesa es inmejorable. Se siente valorado por la afición y destacó el excelente ambiente dentro del vestuario y la buena relación con el cuerpo técnico, considerando que el PSG le proporciona el entorno ideal para continuar su desarrollo en la élite del futbol.

