Portada del día

Portada RÉCORD 5 de Marzo de 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 00:00 - 05 marzo 2026
01:04 Jardine enciende las alertas en América: la lesión de Víctor Dávila "parece bastante seria"
00:59 Abreu pide paciencia con Gil Mora y prioriza su recuperación rumbo al Mundial
00:44 Partidos de hoy jueves 5 de marzo de 2026
00:44 Diego Cocca considera exagerados los elogios y críticas hacia Chivas
00:15 Carlos Salcedo y Fernando Guerrero protagonizan pelea en redes por 'polémica' arbitral
00:06 Mikel Arriola rompe el silencio sobre la lesión de Cristiano Ronaldo a días del México vs Portugal
00:05 A 98 días del Mundial 2026: Pelé se despidió de los Mundiales en México 1970 y lo hizo como Campeón
00:00 Así marcha la tabla general tras la Jornada 9 del Clausura 2026
00:00 Portada RÉCORD 5 de Marzo de 2026
23:49 Nico Sánchez da mensaje de unidad tras su debut en Rayados: "Monterrey somos todos"
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
