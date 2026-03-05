Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

A 98 días del Mundial 2026: Pelé se despidió de los Mundiales en México 1970 y lo hizo como Campeón

O Rei Pelé festejando su campeonato del mundo conseguido en México | Google
Mauricio Díaz Valdivia 00:05 - 05 marzo 2026
O Rei tiene una de los momentos más importantes en la historia de los Mundiales, además de haberlo conseguido en el Estadio Azteca, lugar de la inauguración de la Copa del Mundo 2026

Pocos nombres causan tanto impacto en el aficionado al futbol como Pelé, pocas historias pueden ser contadas de la manera en la que se puede hacer con la vida del máximo ganador de Copas del Mundo en individual.

El regreso del Mundial a México, ha traído una serie de recuerdos que la gente tendrá en su memoria por siempre, incluso aunque más historias se vayan creando con el paso del tiempo. Esta en particular, trata del final de las participaciones en Mundiales de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé.

Pelé y sus compañeros en el Mundial de México 1970 | MexSport

Una historia de cuento de hadas

Pelé ya había ganado los Mundiales de Suecia en 1958 y Chile en 1962; sin embargo, eso poco le importó para cuando llegó México 1970, la primera vez que el torneo internacional estuvo presente en suelo azteca.

Brasil fue parte del Grupo 3, mismo que compartió con Inglaterra, Rumania y Checoslovaquia; el primer lugar fue para los cariocas, ya que el 3 de junio de aquel año vencieron a los checoslovacos 4-1 en el Estadio Jalisco con un gol de Pelé incluido.

Después, ante Inglaterra vino otra victoria, pero esta vez con un cerrado 1-0 conseguido gracias a Jairzinho. Ya en la Fecha 3 otra victoria ante Rumania 3-2 les permitió ser el líder de ese grupo; cabe resaltar que esos dos partidos también se jugaron en Guadalajara.

Brasil fue un equipo imparable en el Mundial de 1970 | MexSport

Llegando a la fase de eliminación, de nueva cuenta dentro de la misma sede, los brasileños debieron enfrentarse a otro equipo sudamericano, por lo que su pase a Semifinales es recordado por haber dejado fuera a Perú con un contundente 4-2, donde tampoco anotó gol el 10.

La recta final del torneo y de la carrera en Mundiales de O Rei

Para las Semis, una vez más con cita en el Estadio Jalisco, el cuadro carioca despachó a Uruguay, la primera campeona del mundo en la historia, y aunque O Rei de nueva cuenta no anotó, seguía siendo parte del equipo que buscaba entregarle su tricampeonato personal; fue así como llegaron a la Final; la primera vez que salieron de Guadalajara dentro del certamen.

La Final se dio en contra de Italia, un equipo conformado por jugadores como Giacinto Facchetti, Mario Bertini, Sandro Mazzola y más, pero los sudamericanos tenían a uno de los futbolistas más importantes en la historia junto a una de sus generaciones doradas, así que el duelo sería de poder a poder.

Pelé fue la figura indiscutible de aquella Copa del Mundo | MexSport

Pelé sí anotó en la Final, fue el primer gol de los cuatro que aquel Brasil dirigido por Mário Jorge Lobo Zagallo le propinó a los italianos, quienes habían empatado con anotación de Roberto Boninsegna. Fue así como O Rei puso un fin a sus participaciones de Copa del Mundo, en el Estadio Azteca y además siendo levantado en hombros con una de las imágenes más icónicas de su carrera.

2026 será diferente, pues aunque la fiebre mundialista viene de nuevo al 'Coloso de Santa 'Úrsula', la Final se jugará en Estados Unidos, país que ha contado sus propios relatos de héroes que se han dado el salto a la inmortalidad mediante la consecución de la presea dorada más anhelada por todo el mundo.

