Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis

Jugadores del América tras caer ante Juárez en Liga MX I IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 23:24 - 04 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de la frontera supo sufrir en el segundo tiempo y logró llevarse tres puntos de oro

La crisis es real. Con un gol de último minuto, Juárez hundió más al América tras vencerlos 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. Además de sumar su segunda derrota consecutiva como local, los dirigidos por André Jardine ya no están si quiera en puestos de a Liguilla tras apenas sumar 12 puntos en nueve partidos.

Jairo Torres anotando gol con Juárez en Liga MX I IMAGO7

Empate con sabor a derrota. América no levanta el vuelo y nuevamente no pudo ganar en casa. A pesar de que Alejandro Zendejas regresó con gol, los dirigidos con André Jardine igualaron 1-1 con Juárez, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. Así, los dirigidos por André Jardine, además de sumar su segundo juego seguido como local sin victoria, ya no están si quiera en puestos para entrar a Liguilla.

Apenas en los primeros minutos, la ‘crisis’ de las Águilas parecía que se iba a acrecentar aún más, pues muy temprano se pusieron en desventaja en la pizarra. Al minuto 5, luego de una jugada por la banda izquierda, José Luis Rodríguez le cedió el balón a Jair Torres dentro del área. Sin portero, el atacante mexicano remató con potencia y puso el 0-1 que silenció el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras esto, las Águilas apenas registraron su primer remate al minuto 19, sin embargo, el intento de Erick Sánchez se fue por arriba del arco rival. Posteriormente, al 23’, las Águilas habían empatado el encuentro con un gol de Víctor Dávila, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar que se rectificó con la asistencia del VAR. Por lo tanto, el juego se mantenía con la mínima ventaja para Bravos.

Tras este tanto anulado, se encendieron las alarmas, pues Víctor Dávila salió lesionado luego de una aparatosa jugada. El atacante chileno sufrió una dura lesión en la pierna izquierda, la cual no le permitió seguir y por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. En su lugar, Patricio Salas ingresó al terreno de juego, quien sumó minutos para las Águilas en cuanto a la regla de menores.

Luego de esto, el partido se fue al medio tiempo con la mínima ventaja para Juárez. Para la segunda mitad, André Jardine hizo una modificación en busca de remontar el encuentro. Luego de casi un mes sin jugar, Alejandro Zendejas regresó a las canchas para tomar el lugar de Ramón Juárez; con este cambio, el que pasó a la zaga central fue Rodrigo Dourado.

Sin embargo, las Águilas aún no tenían claridad en ataque. Más allá de un disparo lejano de Raphael Veiga que se fue por un costado del arco rival, América no tenía aproximaciones claras de gol. Incluso, Luca Martínez Dupuy Dupuy se perdió un mano a mano frente a Luis Ángel Malagón, el cual pudo haber sido el 0-2 que dejaba tendido a las Águilas.

Alejandro Zendejas tras anotar gol con América en Liga MX I IMAGO7

Y en uno de los momentos más críticos, el gol del empate cayó para los de Coapa. Tras un pase de Raphael Veiga, fue Alejandro Zendejas el que encaró dentro del área rival y con un remate raso a primer poste venció al arquero contrario y puso el 1-1. Tras esto, el ‘10’ azulcrema fue a festejar con la banca y agradeció al cuerpo médico por haberlo ayudado en su rehabilitación.

Con la necesidad de las Águilas por ganar, el encuentro continuó de inmediato, pero las Águilas no encontraron opciones de gol y casi al finalizar el partido, Juárez dio el golpe definitivo. Tras una serie de rebotes, la esférica le cayó a Guillerme Castilho y puso el 1-2 que significaba una nueva derrota para los dirigidos por André Jardine.

Cristian Borja tras caer ante Bravos de Juárez I IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
23:36 ¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
23:24 Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
23:13 Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
23:05 Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
23:00 Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
22:42 ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
22:36 Viva Aerobus presenta avión oficial de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026
22:07 ¿Timbiriche se reencontrará para el Mundial 2026? Todo indica que SÍ
22:02 Mikel Arriola opina sobre la futura venta de Atlas
21:45 KerreKe llega a México con orgullo latino tras ganar el Latin Grammy con ‘Joropango’
Tendencia
1
Futbol ¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
2
Contra ¿Murió Beto, el recluso del podcast Penitencia? Esto dijo Saskia Niño de Rivera
3
Futbol Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
4
Futbol OFICIAL: Flamengo ficha a joya del América
5
Contra VIDEO: Revelan supuestos privilegios de Fofo Márquez en el penal ¿Tiene videojuegos y usa redes?
6
Futbol ¡Campanada en el Cuauhtémoc! Puebla da la sorpresa y vence a Tigres
Te recomendamos
Maximiliano Quintero fue criticado por sus decisiones en el América vs Juárez | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Futbol
04/03/2026
Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Futbol
04/03/2026
Multa por quedar en el fondo de la tabla podría terminarse en el Apertura 2026
Jugadores de Atlas celebrando el triunfo ante Tijuana | MEXSPORT
Futbol
04/03/2026
Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
Opinión
04/03/2026
Las pioneras del futbol mexicano femenil: Mundial 1971
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias
Futbol
04/03/2026
¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias