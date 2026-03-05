Juárez derrota como visitante al América y se confirma la crisis

La crisis es real. Con un gol de último minuto, Juárez hundió más al América tras vencerlos 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. Además de sumar su segunda derrota consecutiva como local, los dirigidos por André Jardine ya no están si quiera en puestos de a Liguilla tras apenas sumar 12 puntos en nueve partidos.

Jairo Torres anotando gol con Juárez en Liga MX I IMAGO7

Apenas en los primeros minutos, la ‘crisis’ de las Águilas parecía que se iba a acrecentar aún más, pues muy temprano se pusieron en desventaja en la pizarra. Al minuto 5, luego de una jugada por la banda izquierda, José Luis Rodríguez le cedió el balón a Jair Torres dentro del área. Sin portero, el atacante mexicano remató con potencia y puso el 0-1 que silenció el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras esto, las Águilas apenas registraron su primer remate al minuto 19, sin embargo, el intento de Erick Sánchez se fue por arriba del arco rival. Posteriormente, al 23’, las Águilas habían empatado el encuentro con un gol de Víctor Dávila, pero el tanto fue anulado por un fuera de lugar que se rectificó con la asistencia del VAR. Por lo tanto, el juego se mantenía con la mínima ventaja para Bravos.

Tras este tanto anulado, se encendieron las alarmas, pues Víctor Dávila salió lesionado luego de una aparatosa jugada. El atacante chileno sufrió una dura lesión en la pierna izquierda, la cual no le permitió seguir y por lo que fue trasladado de inmediato al hospital. En su lugar, Patricio Salas ingresó al terreno de juego, quien sumó minutos para las Águilas en cuanto a la regla de menores.

Luego de esto, el partido se fue al medio tiempo con la mínima ventaja para Juárez. Para la segunda mitad, André Jardine hizo una modificación en busca de remontar el encuentro. Luego de casi un mes sin jugar, Alejandro Zendejas regresó a las canchas para tomar el lugar de Ramón Juárez; con este cambio, el que pasó a la zaga central fue Rodrigo Dourado.

Sin embargo, las Águilas aún no tenían claridad en ataque. Más allá de un disparo lejano de Raphael Veiga que se fue por un costado del arco rival, América no tenía aproximaciones claras de gol. Incluso, Luca Martínez Dupuy Dupuy se perdió un mano a mano frente a Luis Ángel Malagón, el cual pudo haber sido el 0-2 que dejaba tendido a las Águilas.

Alejandro Zendejas tras anotar gol con América en Liga MX I IMAGO7

Y en uno de los momentos más críticos, el gol del empate cayó para los de Coapa. Tras un pase de Raphael Veiga, fue Alejandro Zendejas el que encaró dentro del área rival y con un remate raso a primer poste venció al arquero contrario y puso el 1-1. Tras esto, el ‘10’ azulcrema fue a festejar con la banca y agradeció al cuerpo médico por haberlo ayudado en su rehabilitación.

Con la necesidad de las Águilas por ganar, el encuentro continuó de inmediato, pero las Águilas no encontraron opciones de gol y casi al finalizar el partido, Juárez dio el golpe definitivo. Tras una serie de rebotes, la esférica le cayó a Guillerme Castilho y puso el 1-2 que significaba una nueva derrota para los dirigidos por André Jardine.