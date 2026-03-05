¿Robo al América? Cantante Guerrero revela dos rojas no marcadas a Juárez

De mal en peor la temporada para CF. Días después de ser goleados por Tigres, el equipo recibió a Juárez y terminaron cayendo de último minuto con lo que saliendo de los puestos de Liguilla. Sin embargo, hubo un par de jugadas arbitrales que pudieron cambiar el resultado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Según las estadísticas, América dominó todo el partido de Jornada 9 del Clausura 2026, sin embargo, una jugada en los primeros minutos del encuentro que dejó a Jairo Torres a la altura penal para definir sin portero y una jugada en tiempo añadido que puso a Guilherme Castilho frente a Malagón le dieron el triunfo a los visitantes.

América atraviesa un mal momento tras perder ante Juárez | MEXSPORT

La polémica del partido

La victoria del conjunto fronterizo, sin embargo, fue un tanto polémica. Al menos para el exárbitro Fernando Guerrero. Como ya es costumbre el ahora analista de TUDN, utilizó sus redes sociales para puntualizar un par de jugadas que, de haberse marcado a su criterio, habrían dejado a Bravos con 9 jugadores.

De acuerdo con el 'Cantante', el silbante del partido Maximiliano Quintero no sancionó dos jugadas que pudieron resultar en tarjetas rojas para los jugadores de los Bravos. Ambas de estas jugadas se dieron en el primer tiempo por lo que pudo haber cambiado considerablemente el partido.

Fernando Guerrero, ex árbitro mexicano | IMAGO7

La primera jugada es una falta de Jairo Torres. El autor del gol había sido sancionado con una amarilla al minuto 19 y poco después cortó un avance de Thiago Espinosa que, según con el Cantante debió sancionarse con la segunda amarilla. Aun así, Quintero decidió no expulsar al jugador fronterizo.

La siguiente jugada y, quizá más polémica, ocurrió en el minuto 27 cuando Homer Martínez terminó contactando con la planta del pie sobre el tobillo de Érick Sánchez. A pesar del los gritos del Chiquito el silbante simplemente decidió sancionar con una tarjeta amarilla la jugada. El VAR tampoco decidió llamar al árbitro para buscar que cambiara su decisión.

Criticaron el arbitraje de Maximiliano Quintero | MEXSPORT

Según el exsilbante, estas dos jugadas en particular hicieron que el arbitraje de Maximiliano Quintero en el primer tiempo fuera 'para el olvido'. Aunque no calificó como 'Escándalo arbitral' como lo ha hecho con otros silbantes, especialmente con algunas decisiones de Katia Itzel.

América sigue hundiéndose

Más allá de las polémica arbitrales en el partido, la realidad es que América traviesa un momento más que complicado y su puesto en la clasificatoria lo demuestra. El equipo de André Jardine actualmente es noveno con dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.