¡Se rompió Víctor Dávila! El chileno salió entre lágrimas en el carrito de las desgracias

Se encienden las alarmas. Víctor Dávila, delantero de América, salió lesionado luego de una aparatosa jugada en el duelo ante Juárez, correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026. A pesar de no haber recibido alguna falta, el atacante chileno sufrió una dura lesión en la pierna izquierda, la cual no le permitió seguir en el encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Al minuto 38 del primer tiempo del duelo entre Águilas y Bravos, el delantero chileno recibió un pase y alcanzó a rescatar el balón casi en la línea de fondo. Sin embargo, el esfuerzo que realizó por la esférica le costó una lesión. Al momento de caer con la pierna derecha, su rodilla no aguantó el peso y provocó una aparatosa imagen en la cual podría llegar a tener alguna fractura.

Víctor Dávila en lamento con el América en el Clausura 2026 | IMAGO7

Tras su caída, la jugada se detuvo inmediatamente, pues los defensores de Juárez no continuaron con la jugada y pidieron al árbitro central detener el partido. Asimismo, el cuerpo médico de las Águilas ingresó al terreno de juego para evaluar la gravedad de la lesión detener Dávila. Ya con la asistencia médica, el atacante chileno estuvo alrededor de 10 minutos tirado en la cancha mientras era atendido.

De primera instancia, el cuerpo médico de América determinó que Víctor no podía continuar en el encuentro. Sin embargo, el ‘11’ de Coapa ni siquiera pudo levantarse o caminar por su propio pie. Ante esto, el ‘carrito de las desgracias’ se llevó a Víctor fuera de la cancha. Ya en la línea de banda, nuevamente recibió ayuda en la pierna derecha, la cual prácticamente no podía moverla debido a su lesión.

Tras esto, le colocaron una férula a Víctor Dávila para así inmovilizarle por completo la rodilla derecha. Asimismo, entre lágrimas, Dávila fue consolado por toda la banca de América mientras pasaba frente a ellos en el carro de las asistencias médicas. Y ante la gravedad del asunto, Víctor fue llevado a la ambulancia, para así trasladarlo al hospital.

Por lo tanto, en las próximas horas se le realizarán exámenes médicos para determinar la gravedad de su lesión y el tiempo que estará fuera de las canchas. Además de una posible fractura en la zona de la rodilla, también podría haber daños en el tobillo, pues tampoco lo apoyo de manera correcta al momento de su caída.

Antes de la desafortunada jugada, Víctor Dávila había sido uno de los jugadores más activos del América. Aunque fue abucheado al principio del encuentro, el chileno estuvo participativo con el balón. Incluso, al minuto 23 había anotado gol, pero el VAR lo anuló tras un fuera de lugar en la jugada.